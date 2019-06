Stredoslovenská distribučná rekonštruuje v Makove vysoké napätie

Do obce, známej najmä vďaka hraničnému priechodu do Českej republiky, prúdila elektrina niekoľko desaťročí cez neizolované vedenie, podopreté drevenými stĺpmi.

Makov 25. júna (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD), a.s., rekonštruuje vzdušné vedenie vysokého napätia (22 kV) v kysuckej obci Makov, v častiach Riečky a Kopanice. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že do obce, známej najmä vďaka hraničnému priechodu do Českej republiky, prúdila elektrina niekoľko desaťročí cez neizolované vedenie, podopreté drevenými stĺpmi. "Čoraz menej spoľahlivá linka si vyžiadala od energetikov rozsiahlu investíciu za niekoľko stoviek tisíc eur. Po minuloročných investíciách do elektrického vedenia v oblasti Makova pokračuje SSD dvoma ďalšími akciami. Výsledkom bude nová spoľahlivá a bezpečná distribučná sieť. V domácnostiach sa to prejaví výrazne nižším počtom porúch, najmä za nepriaznivého počasia," vysvetlil Gejdoš.



"Pri obidvoch stavbách dokopy počítame s nákladmi nad 300.000 eur. Do konca letných prázdnin by malo byť všetko hotové," skonštatoval manažér realizácie zo SSD Vladimír Mackovčák.



Celková rekonštrukcia vedenia pozostáva podľa hovorcu SSD z výmeny starých drevených stĺpov za nové betónové alebo za oceľové stožiare. "Energetici ich zhruba na päťkilometrovom úseku vymenia takmer sto. Nové vodiče budú, na rozdiel od pôvodných, izolované. Takže budú odolnejšie voči vonkajším vplyvom. Zároveň sa tak zníži ochranné pásmo vedenia," podotkol Gejdoš.



"Pracujeme v členitom horskom teréne, ale sme na to pripravení. Zvládli sme už aj väčšie výzvy. Pokiaľ je dobré počasie, vieme sa s technikou dostať všade, kde potrebujeme," okomentoval prácu neďaleko slovensko-českých hraníc stavbyvedúci Vladimír Chovanec z divízie Stavebnomontážnej činnosti SSD.



Montážnici sa pri práci musia vyrovnať aj s miestami, kde vedenie vysokého napätia prechádza ponad cestu prvej triedy. "Zažívame rôzne situácie. Niektorým šoférom musíme doslova uskakovať, aby nás nepozrážali. A to aj napriek tomu, že používame všetky bezpečnostné prostriedky, reflexné prvky a potrebné označenie," upozornil na neohľaduplné správanie vodičov počas nevyhnutnej regulácie premávky stavbyvedúci.