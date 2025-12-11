Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvára novú výstavu

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstavný projekt v SSG potrvá do 5. apríla budúceho roka.

Autor TASR
Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Stredoslovenská galéria (SSG) a občianske združenie (OZ) Kultúrne koncepty otvárajú vo štvrtok v Pretóriu SSG v Banskej Bystrici novú interaktívnu výstavu Múzeum hodnôt - Obrazová správa o Slovensku. Je zostavená zo zbierok galérie a kladie si otázku, čo to je to „slovenské“ v našom umení, pričom sa na to pozerá s humorom i nadhľadom. TASR o tom informovala Bohdana Hromádková z OZ Kultúrne koncepty s tým, že od 12. decembra bude výstava prístupná verejnosti.

Múzeum hodnôt je výstava, ktorá ukáže slovenský príbeh bez pátosu, historicky aj provokatívne. Dejiny neservíruje ako hotový a daný múzejný exponát, ale živý dialóg, v ktorom sa pýta, aké hodnoty sme mali a aké sa tvárime, že máme. Namiesto klasického rozprávania o ‚veľkých‘ dejinách sa zameriava na prelínanie žánrov a prístupov, komentovaných klišé, ale i exponátov posilňujúcich zdravú hrdosť a vlastenectvo,“ priblížila Hromádková.

Podľa nej by výstava mala roztriediť klišé od hodnoty, vymedziť sa voči nánosom a strnulým konštruktom. Kurátori preto zvolili formu neortodoxnej zážitkovej priestorovej kompozície, ktorá podáva to „slovenské“ v dejinách umenia priamo a bez nadneseného gesta.

Návštevníci uvidia, že národ nie je hotová veličina, ale neustále vznikajúci konštrukt tvorený politickými rozhodnutiami, kultúrnymi obrazmi i každodenným životom. Cieľom expozície, postavenej na práci s galerijnými zbierkami, je ukázať príbeh Slovenska prostredníctvom jeho obrazu v umení ako štruktúrovaný a mnohovýznamový príbeh,“ doplnila kurátorka výstavy Alexandra Kusá.

Múzeum hodnôt pracuje s dielami autorov ako M. A. Bazovský, Martin Benka, Ján Berger, Radovan Čerevka, Július Flache, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla či Vladimír Kompánek.

Súčasťou expozície je premiéra interaktívneho a zážitkového príbehu profesora Škrečka, ktorý tento raz vyrozpráva príbeh dejín slovenského národa. Druhou premiérou je veľkoformátová kompozícia Slovenská epopej Ivany Šátekovej.

Výstavný projekt v SSG potrvá do 5. apríla budúceho roka.
