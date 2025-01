Stredoslovenské múzeum bude hovoriť o predkoch a ich vzťahu k alkoholu

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici prináša 29. januára o 17.00 h v Thurzovom dome prednášku Alkohol náš každodenný, ktorá je súčasťou cyklu podujatí Stretnutia s minulosťou. Návštevníci sa od historičky Tünde Lengyelovej dozvedia aj to, že naši predkovia považovali pitie vína alebo piva za zdravšie než vody. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



Podľa Lengyelovej prvým alkoholickým mokom sa stala medovina, považovaná za tradičný nápoj raných Slovanov. S územím Slovenska sa však po väčšinu stredoveku úzko viaže víno.



"Vinohradníctvu na Slovensku paradoxne pomohla turecká expanzia, keď populárne vínne oblasti na juhu Uhorska obsadili Turci a vinohradníkom zo Slovenska sa otvorili nové možnosti na export a zvýšenie produkcie. Tretím alkoholom sa stalo pivo. Pivo z obilnín varili ešte Germáni v staroveku, ale chmeľ sa začal pridávať až koncom stredoveku. Boli to práve banské mestá, ktoré produkovali pivo, to slúžilo aj na výživu, aby ľudia dočerpali kalórie a tekutiny v pôste, respektíve pri ťažkej práci v baniach," priblížila historička.



V 17. storočí sa medzi ľuďmi rozšíril tvrdý alkohol, lebo vtedy došlo k zefektívneniu a zlacneniu procesu pálenia.



"Prvé pálenky boli z obilia a aj ovocia. V 18. storočí sa objavil masový alkoholizmus v dôsledku konzumácie pálenky. Kým predtým boli ľudia skôr pripití, tak od vstupu pálenky na trh už boli spití. Víno zriedené s vodou pili denne ženy aj deti. Za každodenným pitím bola obava z vody," doplnila Lengyelová.



Víno a pivo boli nápojmi, ktoré mali ľudí udržať pri práci a zabezpečiť správnu hydratáciu organizmu. Takže denná spotreba alkoholu mohla byť na úrovni troch litrov.



"Temnou stránkou pitia bol aj v minulosti alkoholizmus, ktorý bol príťažou pre rodinu. Už v stredoveku vznikali regulácie na množstvo alkoholu, ktoré sa mohlo vyčapovať, obmedzovali sa počty ľudí na oslavách a vydávali sa rôzne nariadenia. Pod vplyvom alkoholu dochádzalo aj k zločinom a prístup k trestaniu bol veľmi flexibilný. Niekedy opitosť bola poľahčujúcou, inokedy zas priťažujúcou okolnosťou," uzavrela historička.