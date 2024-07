Stredoslovenské múzeum oslávi 135. výročie založenia v hradnom areáli

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Tento rok sa v Stredoslovenskom múzeu (SSM) v Banskej Bystrici nesie v znamení viacerých jubileí. Pripomína si 135 rokov od svojho založenia, 115 rokov od otvorenia prvej múzejnej expozície, 35 rokov od otvorenia prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli a 15 rokov od otvorenia novej expozície v Matejovom dome. V jeho hradnom areáli 12. júla od 17.00 h chystá múzeum oslavu narodenín. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková s tým, že sa tak stane presne na deň podpisu zakladacej listiny.



Žiadosť o vznik mestského múzea predložil v roku 1889 hlavný notár mesta Banská Bystrica Štefan Holesch. Za najvhodnejšiu budovu vybrali Matejov dom. Práve tam sa v súčasnosti nachádza expozícia venovaná histórii mesta, ktorá v tomto roku oslavuje 15. výročie.



"SSM zohráva kľúčovú úlohu v uchovávaní a prezentácii kultúrneho dedičstva stredného Slovenska. Sme najstaršou múzejnou inštitúciou v meste, ktorá sa môže pochváliť s viac ako 200.000 zbierkovými predmetmi. Pri tejto príležitosti vydávame nového sprievodcu po múzeu, kde sa návštevníci dozvedia o tejto inštitúcii a jej expozíciách všetko na jednom mieste. Jeho slávnostné uvedenie a spustenie predaja bude práve 12. júla," konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Ako dodal, pre tých, čo s nimi strávia piatkové narodeninové oslavy, pripravili víkendové prekvapenie v podobe bezplatného vstupu do všetkých ich expozícií.



Zriaďovateľom múzea je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). "Do kultúry ako župa v posledných rokoch investujeme násobne viac ako v minulosti a som presvedčený, že je to investícia, ktorá má zmysel. Je nesmierne dôležité vytvárať priestor a podmienky, v ktorých sa môže rozvíjať fantázia, kde sa komunita môže stretávať a v ktorých ako spoločnosť rastieme," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Počas osláv budú môcť návštevníci napríklad nazrieť, ako vyzeral život v stredovekom tábore v podaní Stredovekého spolku rytierov Vir Fortis, vyskúšať si ryžovanie zlata alebo jazdu na historickom koči v priestore hradného areálu. SSM pripravilo aj komentované prehliadky v Matejovom dome a pre menších divadelný workshop a čítanie rozprávok v priestoroch Starej tržnice.