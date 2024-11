Stredoslovenské múzeum ponúka možnosť spoznať vývoj interpretácií SNP

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie (SNP) v našej historiografii po roku 1945 priblíži 26. novembra o 17.00 h v Thurzovom dome v Banskej Bystrici prednáška emeritného profesora Univerzity Mateja Bela Karola Fremala. Značnú časť svojho vedeckého výskumu venoval práve tomuto obdobiu, na ktoré sa menil pohľad v závislosti od politického režimu. Stredoslovenské múzeum (SSM) podujatie organizuje pri príležitosti 80. výročia SNP. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



"Prvé obdobie (1945 - 1948) reprezentujú práce celoslovenského a regionálneho charakteru od rôznych autorov, ktorí sa po oslobodení usilovali ukázať a zhodnotiť protifašistický zápas so všetkými jeho silami a zložkami. Dominuje v nich bezprostredný zážitok a skúsenosť bez hlbšieho záberu do heuristiky. Do druhej skupiny (1949 - 1963) by som zaradil knihy, publikácie, brožúrky a zborníky z obdobia 50. rokov a začiatku 60. rokov. Početné práce od rôznych autorov sa vyznačujú lžami a polopravdami o protifašistickom odboji, predovšetkým o prípravách, priebehu a význame SNP," vysvetlil Fremal.



Podľa neho v období rokov 1964 - 1969 sa stretávame s prácami, ktoré pomerne objektívne hodnotia činnosť ilegálnej Komunistickej strany Slovenska (KSS), Slovenskej národnej rady, vojenské a partizánske osobnosti, prípravy, priebeh a význam SNP.



"Monografia Jozefa Jablonického Z ilegality do Povstania je jedna z mála objektívnych prác o protifašistickom odboji, najmä nekomunistickom, politických a vojenských prípravách SNP, jeho vypuknutí a prvých dňoch v rôznych regiónoch Slovenska. V období rokov 1970 - 1989 práce okrem uplatňovania marxisticko-leninských kritérií hodnotenia historických faktov, udalostí a osobností preferovali predovšetkým činnosť členov ilegálnej KSS, najmä Gustáva Husáka. Protifašistický odboj a SNP boli hodnotené v záujme glorifikácie a apologetiky KSS, jej funkcionárov a členov, partizánov, internacionalizmu, pomoci vtedajšieho ZSSR," zdôraznil Fremal.



Od roku 1989 až po súčasnosť vychádzajú práce snažiace sa o objektívne hodnotenie činnosti všetkých smerov protifašistického odboja.



"SNP dodnes patrí medzi polemizované témy, o ktorých treba veľa hovoriť a diskutovať. Pre záujemcov o dôkladné poznanie vývoja interpretácií SNP a jeho súvislostí bude prednáška profesora Fremala jedinečnou príležitosťou," dodal riaditeľ SSM, historik Marcel Pecník.