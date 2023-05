Stredoslovenské múzeum priblíži prácu strážcov prírody vo Veľkej Fatre

Banská Bystrica 8. mája (TASR) - O dobrovoľných strážcoch prírody v Národnom parku (NP) Veľká Fatra sa bude hovoriť na pravidelnom podujatí Príroda bez hraníc, ktoré 9. mája o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli organizuje Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici. O ich činnosti povie viac Juraj Žiačik, ktorý sa dobrovoľnej stráži venuje viac ako päť rokov. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



NP Veľká Fatra sa rozprestiera v regiónoch Turiec, Liptov a Banská Bystrica. Na poriadok tam dozerajú piati profesionálni a približne 40 dobrovoľných strážcov. "Naša činnosť sa sústreďuje najmä na problematické miesta, kde je veľký pohyb turistov. Hrebeňová časť a oblasť Gaderskej doliny, Blatnickej doliny a hliadky na najnavštevovanejších vrchoch Veľkej Fatry, ako je Tlstá, Ostrá, Ostredok, Krížna či Ploská. Zameriavame sa na drony, cyklistov, wildlife fotografov a na nelegálne vjazdy motorových vozidiel do dolín, ako aj na nelegálny zber lesných plodov a rastlín," zhrnul Žiačik.



Na pravidelných školeniach dobrovoľných strážcov ochranári z Veľkej Fatry vytypujú územia, na ktoré by sa mali dobrovoľníci pri dozornej činnosti zamerať. Je však na každom jednotlivcovi, kedy sa do lesa vyberie. Túto prácu robia úplne zdarma. Vážnejšie priestupky nahlasujú strážcovia polícii a na príslušné úrady. Žiačik však verí, že človek sa viac poučí, keď mu priestupok vysvetlí, ako keď mu niekto naparí pokuty.



Dobrovoľným strážcom prírody sa môže stať každý, odznak dostane až po zložení skúšky. Najskôr sú z prihlásených dobrovoľníkov čakatelia, ktorí rok-dva chodievajú do prírody v sprievode skúsenejšieho kolegu. Musia ovládať zákon o ochrane prírody, trestný zákon a vyznať by sa mali aj v miestopise, aby poznali charakter daného územia, jeho živočíchy a rastlinstvo.