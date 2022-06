Stredoslovenské múzeum prináša výstavu venovanú farbám v prírode

Banská Bystrica 18. júna (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravuje pre verejnosť výstavu venovanú farbám, ktoré môžu nájsť v prírode. TASR o tom informovala Dana Kurtíková z múzea s tým, že ľuďom ju sprístupnia vo štvrtok 23. júna v priestoroch Tihányiovského kaštieľa.



"Cieľom je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb. Objasniť tiež má, ako tieto farby vníma človek a živočíchy," vysvetlila botanička a jedna z kurátoriek výstavy Farby prírody Jaroslava Bobáková.



Poznamenala, že výstava sa zameria aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi. "Návštevníka vtiahne do sveta farieb a vzdá poctu jeho vizuálnej nádhere a dúhovej rozmanitosti na vystavených prírodninách i farebných fotografiách," dodala.



Podľa Kurtíkovej súčasťou budú aj interaktívne prvky. Návštevník si bude môcť vyskúšať rôzne pokusy výroby dúhy, s prítomnosťou lektora zistí aj to, ako funguje spektrograf. "Pre najmenších je pripravený aj interaktívny panel na spoznávanie videnia sveta očami živočíchov," zhrnula.



Letné workshopy prevedú návštevníka výrobou farbív z rastlín a farbením textilu prírodnými farbivami. "Ľudia inšpirovaní pozorovaním prírody sa oddávna snažili vytvárať si svoje prírodné farbivá, ktoré používali na nástenné maľby, textil alebo skrášľovanie svojho tela," uzavrel riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.



Výstavu pripravilo Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Fakultou prírodných vied Katedry fyziky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 25. septembra.