Stredoslovenské múzeum pripomenie tvorbu skladateľa S. Stračinu

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Hudobný skladateľ Svetozár Stračina, ktorý svoj život spojil s divadlom, filmom, televíziou i rozhlasom a vytvoril takmer 500 hudobných diel, by sa 3. decembra tohto roka dožil 83. narodenín. Bol nielen uznávaným skladateľom, ale i vášnivým zberateľom ľudových piesní a umenia. Jeho tvorbu a zberateľské počiny priblíži v utorok 5. decembra o 17.00 h v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici etnologička Zuzana Drugová. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



"Bola som pri preberaní časti jeho pozostalosti do zbierok SSM. Tvoria ju magnetofónové pásy s hodinami záznamov ľudových spevákov či nahrávok folklórnych súborov, osobných zápisov, notových záznamov, korešpondencie, ale i obrazov maľovaných skladateľom. Počas svojho života zozbieral tiež pozoruhodnú zbierku diel ľudových rezbárov, ktoré kupoval po svojich cestách za piesňou," konštatovala Drugová.



V zbierkovom fonde SSM sa nachádzajú aj betlehemy z pozostalosti Stračinu. V roku 2009 prijali do múzea 11 kusov a návštevníci ich môžu vidieť na aktuálnej výstave V meste Betleme..., ktorá potrvá do 4. februára.



"Keďže niektoré z betlehemov neboli signované ani žiadnym iným spôsobom nebol určený výrobca, v rámci dlhodobej vedeckovýskumnej úlohy ukončenej v roku 2023 boli v spolupráci s Múzeom ľudovej umeleckej výroby porovnávaním určení výrobcovia. V zbierke Stračinu sa tak nachádza betlehem od Pavla Cíbika z Bratislavy alebo skrinkový betlehem od Dušana Benického z Ponickej Huty," doplnila kurátorka výstavy Vladimíra Luptáková.



Skrinkový betlehem nesie stopy po požiari, ktorý v byte hudobného skladateľa na Astrovej ulici v Bratislave vypukol počas vianočných sviatkov v roku 1988. Stračina svoje poškodené zbierky preniesol do nového bytu nad kaviarňou Štefánka na Palisádach a vdýchol im nový život zakonzervovaním a premaľovaním.



Ako Luptáková dodala, od vrcholového predstaviteľa slovenskej keramickej figurálnej tvorby Ignáca Bizmayera bola v rámci pozostalosti prijatá do zbierok fajansová kompozícia Betlehema s Máriou držiacou na rukách malého Ježiška.