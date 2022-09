Stredoslovenské múzeum pripravilo výstavu o hrebenárskom remesle

Banská Bystrica 3. septembra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravilo výstavu vzácnych artefaktov zo svojich zbierok o živote a práci šikovných remeselníkov - hrebenárov, ktorých výrobky nemohli v minulosti chýbať ani na chýrnom Radvanskom jarmoku. Výstavu Hrebenárske remeslo sprístupní v historickej radnici od pondelka (5. 9.) a návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 19. septembra. TASR o tom informovala Dana Kurtíková z múzea.



Hrebene sú tu tak dlho, ako dlho sa ľudia starajú o svoje vlasy. Najčastejšie boli vyrobené z dreva, kostí alebo slonoviny a často na sebe niesli zložité a krásne rezbárske i šperkárske výzdoby. Na našom území využívali na ich výrobu najmä rohy hovädzieho dobytka a baranov. Najznámejším strediskom tohto remesla bola Radvaň pri Banskej Bystrici, kedysi samostatná obec.



"V Radvani žilo v roku 1773 najmenej 120 majstrov. Najpočetnejší boli hrebenári, ktorých bolo 24 s ročnou produkciou 1272 tuctov hrebeňov. Do roku 1847 ich počet narástol na 36. V Radvani tak bolo najviac hrebenárskych remeselníkov na Slovensku," uviedol Filip Glocko, kurátor výstavy a historik SSM s tým, že jeden urobil cez deň 60 obyčajných hrebeňov.



Hotové výrobky predávali podomovým obchodníkom, na trhoch, jarmokoch a do obchodov v Banskej Bystrici. Obchodníci chodievali zo Sv. Ondreja, Brusna, Medzibrodu, ale aj zo Srbska či z Poľska, tí si hrebene dopredu objednávali a ďalej predávali do Ruska či na Ukrajinu.



"Snáď najväčšou udalosťou pre remeselníkov v Radvani bol Radvanský jarmok, ktorý sa konal každoročne v septembri – na Máriu. Teší ma, že sme oživili aj vzácne zbierky hrebenárskeho remesla, ktoré bolo typické pre naše mesto. Veľká časť z nich je bežne dostupná v expozícii o histórii nášho mesta v Matejovom dome. Pri príležitosti blížiaceho sa Radvanského jarmoku sme v spolupráci s mestom našli priestor pripomenúť si týchto šikovných remeselníkov v centre súčasného jarmočného diania," dodal Marcel Pecník, riaditeľ SSM.