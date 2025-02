Stredoslovenské múzeum spustilo ekoprojekt Zasaď si svoju rastlinku

Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici opäť spustilo populárny vzdelávací ekoprojekt Zasaď si svoju rastlinku, ktorého cieľom je podporiť environmentálne povedomie a inšpirovať verejnosť k aktívnej ochrane prírody. Záujemcovia sa dozvedia viac o konkrétnych rastlinách a môžu si ich aj priamo zasadiť. Ekoprojekt je otvorený pre každého, kto chce zazelenať svoj domov alebo školu. TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.



"V rámci projektu sa návštevníci múzea môžu zapojiť aj do praktických workshopov, počas ktorých si sami zasadia vlastnú rastlinku do biologicky rozložiteľného kvetináča. Rastliny, ktoré sú k dispozícii, zahŕňajú lokálne druhy s nízkymi nárokmi na starostlivosť, vhodné na pestovanie v domácich podmienkach alebo na balkónoch. Tento rok sme vybrali na pestovanie voňavú aksamietnicu, paradajku a ľan," priblížila vedúca prezentačného oddelenia SSM Ivana Žačoková.



V originálnom obale nájdu návštevníci múzea všetko potrebné na to, aby sa z nich stali úspešní pestovatelia pôvodných slovenských rastlín. Nechýbajú cenné rady o každej rastlinke a aj to, ako sa o ňu starať.



"Už po štvrtýkrát chceme ukázať, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými krokmi. Zasaď si svoju rastlinku nie je len o samotnom sadení, ale i o vytváraní vzťahu k prírode a zodpovednosti voči nej. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k ozvláštneniu hodín biológie, prírodovedy či pestovateľskej výchovy," zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Nové poznatky si môžu malí i veľkí "záhradkári" priebežne zaznamenávať a svoje pozorovania konzultovať s pracovníkmi Tihányiovského kaštieľa. Rastlinky sa od začiatku februára dajú zakúpiť v pokladni vo všetkých troch domoch múzea.