Stredoslovenské múzeum upravilo od januára víkendové otváracie hodiny

Banská Bystrica 9. januára (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici upravilo po vianočných sviatkoch svoje víkendové otváracie hodiny. Počas sobôt budú všetky jeho expozície otvorené od 9.00 do 17.00 h. V nedeľu je múzeum dočasne zatvorené a tiež v pondelok, aj z dôvodu prípravy kvalitných služieb pre návštevníkov. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Historická expozícia v Matejovom dome, expozícia Tranzithistory v Thurzovom dome a prírodovedná v Tihányiovskom kaštieli vítali návštevníkov takmer denne okrem pondelkov. Víkendový otvárací čas do konca zimnej prevádzky, teda do 31. mája, je výsledkom dlhodobej analýzy návštevnosti a návrhov či námetov zo strany verejnosti.



"Už dlhšiu dobu zaznamenávame dopyt po zmene otváracích hodín cez víkend. Sobota je deň, keď naše mesto navštevuje najviac návštevníkov a turistov z rôznych častí Slovenska. V doobedňajších hodinách však aktuálne na Námestí SNP v Banskej Bystrici nenájdu otvorenú žiadnu kultúrnu inštitúciu. S naším zriaďovateľom Banskobystrickým samosprávnym krajom vedieme priebežne diskusiu práve na túto tému a zhodli sme sa, že je čas pristúpiť k malej zmene," konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Návštevníci tak majú možnosť počas sobôt navštíviť expozície SSM už od 9. hodiny, doposiaľ to bolo možné len po 13. hodine. "Vidíme v tom jednu z príležitostí byť opäť o niečo bližšie k našim návštevníkom a dať im väčší časový priestor na návštevu múzea, a to najmä v čase, ktorý je vyhodnotený ako zaujímavý," dodal Pecník.