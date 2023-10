Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa dočkalo viacerých zmien

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) – Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sa dočkalo za pomoci svojho zriaďovateľa, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ako aj veľkej snahy kolektívu pracovníkov transformačných a rozvojových zmien. Jeho nadštandardné počiny v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva si nedávno vyslúžili odborné ocenenie.



"Mimoriadne veľa finančných, ale aj personálnych zdrojov sme investovali do skvalitnenia priestorov, ponuky a služieb určených našim návštevníkom, prehlbovaniu a nadväzovaniu spoluprác, záchrany a prezentácie vzácnych artefaktov kultúrneho dedičstva, ale aj do budovania transparentného a podnetného tvorivého prostredia," konštatoval riaditeľ múzea Marcel Pecník.



Ako informovala manažérka SSM Dana Kurtíková, múzeu sa v ostatnom období podarilo v spolupráci s hradom Ľupča, obcou Slovenská Ľupča a súkromným sponzorom zreštaurovať a na pôvodné miesto, do verejne prístupnej kaplnky, umiestniť jednu z mála autentických pamiatok z hradu. Je ňou stredoveký Oltár očisťovania Panny Márie s oltárnym obrazom Spev Simeona. Medzi úspešné počiny SSM patrí tiež realizácia novej stálej expozície o histórii stredného Slovenska pod názvom Tranzithistory v Thurzovom dome. Za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva nedávno získali prestížnu Cenu ministerky kultúry SR.



Zriaďovateľ BBSK investoval od roku 2019 do historicky najväčšej rekonštrukcie SSM, ktorá zahŕňala obnovu fasády, sanáciu a sprístupnenie podzemia, adaptáciu a vybavenie priestorov pre potreby modernej návštevníckej prevádzky, viac ako 1,3 milióna eur. Rozvojové projekty múzeum realizuje aj vďaka spolufinancovaniu z Fondu na podporu umenia a v spolupráci s ďalšími partnermi.



"V rámci nových foriem práce s verejnosťou a aktivít rozvíjajúcich múzejnú pedagogiku sa podarilo zrealizovať ďalší úspešný projekt - prípravu a využívanie audiovizuálneho viacjazyčného sprievodcu po vzácnej renesančnej Zelenej sieni v Thurzovom dome," dodala Kurtíková.