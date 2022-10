Stredoslovenský kardioústav hľadá dodávateľa elektriny na rok 2023

Banská Bystrica 5. októbra (TASR) – Stredoslovenský kardioústav hľadá dodávateľa elektrickej energie na rok 2023. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková predpokladaná hodnota zákazky je 836.435 eur bez DPH.



Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici ďalej uvádza, že predmetom zákazky je dodávka elektriny v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy. Dĺžka trvania dohody má byť od 1. januára 2023 do 31. decembra toho istého roka. V opise obstarávania je tiež predmetom zákazky prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu.



Podľa oznámenia záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena.