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Stredoveký deň v Žiline priblíži život spred niekoľkých storočí
Hlavným cieľom akcie je pripomenúť si príťažlivou a pútavou formou významné dátumy a udalosti zo života mesta v období stredoveku.
Autor TASR
Žilina 24. júla (TASR) - Život spred niekoľkých storočí v Žiline i remeslá priblíži v piatok 18. ročník Stredovekého dňa v Žiline. Na návštevníkov na Námestí A. Hlinku a v Sade SNP čakajú súboje, kaukliar, sokoliari, koncert či ohňová šou, jedným z hlavných bodov programu bude bitka o Žilinu. Informovalo o tom mesto Žilina na svojom webe.
Hlavným cieľom akcie je pripomenúť si príťažlivou a pútavou formou významné dátumy a udalosti zo života mesta v období stredoveku. Podujatie sa začne o 12.00 h a potrvá do nočných hodín, jeho program ponúkne kaukliarsky workshop, šermiarske súboje, výcvik poturčencov, sokoliarov, ohňovú šou, historickú lukostreľbu či stredoveký koncert.
Tradičnou súčasťou akcie je remeselný trh i program pre deti v podobe divadelného predstavenia či dobývania slameného hradu. Návštevníci si budú môcť vypočuť i prednášky o historickom šerme, príbehu rytiera v novoveku, stredovekej kaligrafii a maľbe či histórii obúvania, odievanie naprieč stredovekom priblíži zase prehliadka.
Organizátormi podujatia sú mesto Žilina a Cech Terra de Selinan.
Hlavným cieľom akcie je pripomenúť si príťažlivou a pútavou formou významné dátumy a udalosti zo života mesta v období stredoveku. Podujatie sa začne o 12.00 h a potrvá do nočných hodín, jeho program ponúkne kaukliarsky workshop, šermiarske súboje, výcvik poturčencov, sokoliarov, ohňovú šou, historickú lukostreľbu či stredoveký koncert.
Tradičnou súčasťou akcie je remeselný trh i program pre deti v podobe divadelného predstavenia či dobývania slameného hradu. Návštevníci si budú môcť vypočuť i prednášky o historickom šerme, príbehu rytiera v novoveku, stredovekej kaligrafii a maľbe či histórii obúvania, odievanie naprieč stredovekom priblíži zase prehliadka.
Organizátormi podujatia sú mesto Žilina a Cech Terra de Selinan.