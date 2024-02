Stredoveký dub z Malaciek súťaží v ankete Európsky strom roka

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Viac ako 500-ročný dub zo Zámockého parku v Malackách, ktorý získal titul Strom roka 2023, sa aktuálne uchádza o hlasy verejnosti aj v medzinárodnej súťaži stromov s názvom Európsky strom roka 2024. Za Pálffyovský dub spomienok je možné hlasovať do 22. februára. TASR o tom informovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.



"Náš Pálffyovský dub spomienok je jedným z posledných existujúcich viac ako 500-ročných exemplárov duba letného z konca stredoveku v areáli národnej kultúrnej pamiatky Zámocký park Malacky. Zásluhou Pálffyovcov, jedného z najlojálnejších šľachtických rodov počas celej vlády Habsburgovcov, nesie v sebe spomienky na udalosti, ktoré ho spájajú s viacerými európskymi krajinami," priblížil Kamil Ftáčnik z Mestského úradu v Malackách, nominovateľ stromu do súťaže.



O titul Európsky strom roka 2024 tento rok zabojujú stromy z 15 krajín Európy. V súťaži, ktorej cieľom je od roku 2011 poukázať na význam stromov v prírodnom a kultúrnom dedičstve, sa hľadá strom s najsilnejším príbehom. Hlasovať je možné do 22. februára prostredníctvom webovej stránky www.treeoftheyear.org. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. marca na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.



Stredoveký Pálffyovský dub z Malaciek sa stal na jeseň víťazom slovenskej ankety Strom roka 2023, ktorú každoročne organizuje Nadácia Ekopolis. "Vďaka výhre v ankete získal nielen potrebné odborné ošetrenie, ale najmä pozornosť verejnosti a srdcia tisícok milovníkov stromov. Po minuloročnom skvelom úspechu Dračieho duba bude Pálffyovský dub z Malaciek ďalší skvelý kandidát na popredné priečky," skonštatovala Hromadová.