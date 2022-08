Stredoveký festival v Bánovciach nad Bebravou ponúkne aj rytierov

Bánovce nad Bebravou 17. augusta (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou sa 20. augusta symbolicky prenesie do stredoveku. Festival Villa Ben v mestskom parku opäť ponúkne rytierske súboje, lukostreľbu, historické palné zbrane, remeselníkov či ohňovú šou. TASR o tom informovala kultúrna referentka Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou Veronika Palušová.



"Začíname o 9.30 h slávnostnou salvou a úvodným sprievodom mestom. Samozrejmosťou budú opäť šermiari rôznych štýlov. Zavíta k nám skupina Vir Fortis zo Zvolena, ktorá okrem programu pre deti predvedie aj šermiarske zdatnosti," načrtol organizátor Krystof Balut.



Účasť podľa neho potvrdila i skupina Siváci z východu a z Poľska opäť prídu bojovníci zo skupiny Czarna Zmij a Jomsborg. "Dobový život odprezentuje aj mnohopočetný nitriansky Satyros. Chýbať nebudú ani šikovní lukostrelci z Aquilas. Celé to odpáli dobový spolok Morová rana a večerným prekvapením bude skupina Taurus Arte so svojím nezvyčajným vystúpením," doplnil.



Na festivale sa odprezentujú i remeselníci. "Znova prídu naši mladí kováči s ohromnou vyhňou, priadka, drevorezbári, výrobca bubnov, kožiar, nožiar, tkáčka, cinár, keramikár, košikár, výrobkyňa mydielok, výrobcovia hračiek a, samozrejme, tovariš s výbavou pre mladých rytierov," priblížil Balut s tým, že labužníci si môžu vychutnať kvalitné ovocné vínka, medovinku alebo jedlá z dobovej kuchyne.



Novinkou na festivale bude i detský kútik, záver podujatia bude patriť ohňovej šou v podaní Sokoliarov Aquila z Bojníc.