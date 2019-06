Street Art Festival a koncert spojila myšlienka umenia proti násiliu

Na popoludňajšom koncerte na námestí Slovenského národného povstania mohla verejnosť vidieť vystúpenia umelcov MEDIAL BANANA Riddim Show, The Youniverse, FunTomas, D.J. Wosa alebo D.J. Rhino.

Bratislava 29. júna (TASR) - Deviaty ročník bratislavského Street Art Festivalu a sobotný koncert spojila myšlienka umenia proti násiliu. Tú organizátori zvolili v reakcii na násilné činy, ktoré sa v nedávnej minulosti na bratislavských uliciach odohrali.



"Verejnosť bola a stále je zhrozená z toho, čo sa v poslednej dobe udialo. Toto je reakcia umeleckej obce na tento stav. Chceli by sme v rámci festivalu odovzdať pozitívny odkaz a tým je práve myšlienka umenia proti násiliu," vysvetlil pre TASR riaditeľ festivalu Tomáš Lukačka.



Doteraz podľa jeho slov festival konkrétnu tému nemal - minulý rok bolo napríklad hlavným lákadlom street artové dielo na fasáde hotela Kyjev. "Tento rok robíme menšie objekty na uliciach Obchodná, Poštová a na Búdkovej ceste," priblížil Lukačka.



Pozvanie tvoriť v Bratislave umenie podľa jeho slov prijali viacerí známi pouliční umelci zo Slovenska aj zahraničia, napríklad Mr. Zero z Maďarska alebo slovenskí umelci Marek Cina, Peter Cvik, Gabriela Halás, Linda Gréková a Peter Važan.



Na popoludňajšom koncerte na námestí Slovenského národného povstania mohla verejnosť vidieť vystúpenia umelcov MEDIAL BANANA Riddim Show, The Youniverse, FunTomas, D.J. Wosa alebo D.J. Rhino.