Street Food Park otvára novú sezónu – dočasne na Kamennom námestí
Bratislavský festival pouličného jedla Street Food Park sa vracia. Kvôli rekonštrukcii pred Starou tržnicou sa dočasne sťahuje na Kamenné námestie. Už túto stredu opäť privíta návštevníkov s pestrou ponukou gastro zážitkov.
Autor OTS
Bratislava 13. apríla (OTS) - Prvý Street Food Park tohto roka sa uskutoční od 15. do 19. apríla. Päťdňový festival štartuje v stredu a potrvá do nedele. Jedlá sa budú podávať od 11:00, cez týždeň a v sobotu až do 22:00, v nedeľu do 20:00. Nedeľný brunch prinesie špeciálne menu do 15:00.
Tradičné miesto konania pred Starou tržnicou je aktuálne súčasťou projektu Živé námestie, ktorý premieňa centrum Bratislavy na jednotný, zelenší a prístupnejší verejný priestor. Street Food Park sa preto dočasne presťahoval na neďaleké Kamenné námestie. Pred Starú tržnicu sa vráti opäť na jeseň.
Rôzne chute domácej i svetovej kuchyne prinesú predajcovia: BAO BROTHERS, Smokey Streetfood, CHEZ AMELIE, Trnavský Šmarn, Rýdze Trhance jak párance, U Dřeváka Streetfood, Unas street food, FOODSTOCK, MumBhai Express, Ziggy´s hand made foods. Návštevníci sa môžu osviežiť remeselnými nápojmi v stánkoch Folcík, Vínomobil, Kastler Cider, Smädohasič a SODABAR.
Okrem gastro zážitku ponúka Street Food Park aj sprievodný program v spolupráci s prevádzkami na Kamennom námestí – umeleckým barom Bohéma, barom Bukowski a kaviarňou Ost Block. V nedeľu návštevníkov roztancuje komunita Hustle Bratislava so svojou tančiarňou.
„Pozývame vás už 15. apríla na Kamenné námestie, kde môžete ochutnať kopec dobrého jedla a užiť si príjemnú atmosféru. Sme radi, že na našej dočasnej adrese spolupracujeme aj s miestnymi prevádzkami Bloom Bakery, Bukowski, Bohéma a Ost Block. Už sa na Vás všetci tešíme!“ pozýva Jana Vašáková, organizátorka Street Food Parku.
Ďalšie termíny Street Food Parku v roku 2026: Kamenné námestie: 20. – 24. mája, 17. – 21. júna, 16. – 20. septembra. Námestie pred Starou tržnicou: 14. – 18. októbra a Vianočná edícia 13. – 22. decembra.
Aktuálne informácie: facebook.com/streetfoodpark
Tradičné miesto konania pred Starou tržnicou je aktuálne súčasťou projektu Živé námestie, ktorý premieňa centrum Bratislavy na jednotný, zelenší a prístupnejší verejný priestor. Street Food Park sa preto dočasne presťahoval na neďaleké Kamenné námestie. Pred Starú tržnicu sa vráti opäť na jeseň.
Rôzne chute domácej i svetovej kuchyne prinesú predajcovia: BAO BROTHERS, Smokey Streetfood, CHEZ AMELIE, Trnavský Šmarn, Rýdze Trhance jak párance, U Dřeváka Streetfood, Unas street food, FOODSTOCK, MumBhai Express, Ziggy´s hand made foods. Návštevníci sa môžu osviežiť remeselnými nápojmi v stánkoch Folcík, Vínomobil, Kastler Cider, Smädohasič a SODABAR.
Okrem gastro zážitku ponúka Street Food Park aj sprievodný program v spolupráci s prevádzkami na Kamennom námestí – umeleckým barom Bohéma, barom Bukowski a kaviarňou Ost Block. V nedeľu návštevníkov roztancuje komunita Hustle Bratislava so svojou tančiarňou.
„Pozývame vás už 15. apríla na Kamenné námestie, kde môžete ochutnať kopec dobrého jedla a užiť si príjemnú atmosféru. Sme radi, že na našej dočasnej adrese spolupracujeme aj s miestnymi prevádzkami Bloom Bakery, Bukowski, Bohéma a Ost Block. Už sa na Vás všetci tešíme!“ pozýva Jana Vašáková, organizátorka Street Food Parku.
Ďalšie termíny Street Food Parku v roku 2026: Kamenné námestie: 20. – 24. mája, 17. – 21. júna, 16. – 20. septembra. Námestie pred Starou tržnicou: 14. – 18. októbra a Vianočná edícia 13. – 22. decembra.
Aktuálne informácie: facebook.com/streetfoodpark