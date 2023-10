STREĽBA: Hádka dvoch mužov v novozámockej krčme skončila tragicky

Nové Zámky 15. októbra (TASR) - Hádka dvoch mužov v novozámockej krčme skončila streľbou. Svedkom incidentu bol aj osemročný syn jedného z účastníkov streľby. Incident sa stal v sobotu (14.10.) v popoludňajších hodinách na Nábrežnej ulici, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



V pohostinstve došlo k slovnej hádke medzi 33-ročným Martinom B. a 48-ročným Petrom H. Mladší z mužov, ktorý bol v pohostinstve so svojím synom, vytiahol pri hádke nožík. Poškodený mu ho vyrazil z ruky, následne mladší z dvojice odišiel so slovami, že sa ešte uvidia. Zakrátko sa vrátil so vzduchovou pištoľou a na Petra H. začal opakovane strieľať. Podľa lekárskej správy Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch mu spôsobil otvorené rany čela, tváre, krku i chrbta, z ktorých sa bude liečiť zhruba týždeň.



Polícia krátko po čine podozrivého zadržala a aktuálne s ním vykonáva procesné úkony. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. V zmysle trestného zákona hrozí za trestný čin ublíženia na zdraví trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov.