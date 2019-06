STREĽBA na diskotéke v Horovciach: Jeden mŕtvy, strelec na úteku

Polícia vyhlásila pátranie po strelcovi.

Horovce 22. júna (TASR)- Život jednej osoby a dvoch ťažko zranených mužov si v sobotu nadránom vyžiadala streľba neznámeho páchateľa na diskotéke v Horovciach v okrese Púchov. Na mieste zasahovali štyri posádky záchranárov, uviedla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.



"Jeden pacient mal zranenia nezlučiteľné so životom, záchranárom sa ho aj napriek úsiliu nepodarilo oživiť. Dvaja muži boli v kritickom stave odovzdaní do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici," uviedla Načiniaková.



Udalosť potvrdila aj polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



Polícia vyhlásila pátranie po strelcovi

Polícia pátra po mužovi, ktorý mal v sobotu nadránom strieľať na diskotéke v Horovciach v okrese Púchov. Muž je narodený v roku 1983, je na úteku a ozbrojený, informovala polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Môžeme potvrdiť, že jedna osoba je usmrtená a dve osoby sú zranené. Momentálne prebiehajú prvotné úkony. Vec je v štádiu vyšetrovania," uviedli policajti.



V tejto súvislosti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po mužovi podozrivom zo streľby, akékoľvek informácie môžu oznámiť na číslo 158.



