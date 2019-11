STREĽBA PRI NITRE: Policajti chceli zastaviť nebezpečného vodiča

Vráble/Nitra 26. novembra (TASR) – Policajti z Vrábeľ v utorok prenasledovali nebezpečne jazdiace auto. Vodiča nezastavili ani výstrely, po naháňačke cez viaceré dediny v okolí Nitry sa mu podarilo z auta vystúpiť a ujsť.



Podľa informácií z Krajského riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v Nitre bola policajná hliadka privolaná na preverenie auta, ktoré sa nebezpečne pohybovalo z Janíkoviec do Čechyniec. „V tejto obci policajti podozrivé vozidlo spozorovali a snažili sa ho zastaviť. Na výzvy policajnej hliadky na zastavenie vozidla vodič nereagoval a naďalej nebezpečne kľučkoval medzi inými vozidlami,“ uviedla polícia.



Naháňačka pokračovala až do obce Malý Cetín, kde prenasledované auto odbočilo do vedľajšej ulice vedúcej k rieke Nitra. Napriek viacerým výzvam však vodič nezastavil. Policajti preto na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. „V ulici, kde nebol žiadny chodec ani iné auto, vystrelili na prenasledované BMW s bratislavským evidenčným číslom štyri výstrely. Aj potom však auto pokračovalo v bezohľadnej a agresívnej jazde. Následne vodič vozidlo odstavil pri rieke a z miesta ušiel. Pátranie po ňom v okolí rieky Nitra viacerými policajnými hliadkami bolo negatívne,“ informovalo KR PZ v Nitre.



Polícia okolnosti prípadu vyšetruje ako prečin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Pri prenasledovaní nebol nikto zranený, po páchateľovi policajti naďalej pátrajú.