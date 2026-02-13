< sekcia Regióny
STREĽBA V KOŠICIACH: Hlásia zranenia
Autor TASR
Košice 13. februára (TASR) - Polícia vyšetruje prípady, kedy v košickej mestskej časti Staré Mesto niekto strieľal po ľuďoch. Od začiatku roka ich eviduje päť. Streľbu, pravdepodobne zo vzduchovej zbrane, zaznamenali aj koncom uplynulého roka. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že došlo i k zraneniam. Na prípady upozornil denník Korzár, podľa ktorého sa stali na Kuzmányho sídlisku.
Vo všetkých tohtoročných prípadoch polícia prijala oznámenie na tiesňovej linke. „Jeden skutok policajti preverujú ako podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví, pretože doposiaľ neznámy páchateľ vystrelil z doposiaľ nezistenej strelnej zbrane a zasiahol poškodeného muža. Mužovi bol pri lekárskom ošetrení vybratý projektil, bol zaistený a bol zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ uviedla.
Štyri skutky z tohto roka nateraz objasňujú ako priestupky. V dvoch prípadoch došlo k drobným poraneniam, v jednom oznamovateľ vec nechcel riešiť cestou polície a v jednom prípade bola poškodená sklená výplň v blízkom obchodnom centre.
Polícia vyšetruje aj prípad z 28. decembra 2025, kedy niekto vystrelil pravdepodobne zo vzduchovej zbrane a zasiahol ženu. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Zaistený projektil skúmajú.
Podľa Ivanovej nateraz nie je možné potvrdiť ani vylúčiť prípadnú súvislosť týchto prípadov. „Všetkým uvedeným skutkom policajti venujú náležitú pozornosť a vo veci aktívne konajú. Zaistených už bolo päť vzduchových zbraní patriacich jednej osobe, avšak odborným vyjadrením a znaleckým skúmaním nebola zistená zhoda zo zaisteným brokom a strelnými zbraňami,“ dodala.
