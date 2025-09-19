Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V OBCI DAČOV LOM: Na ceste sa strieľalo na auto

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť neskôr, uviedla polícia.

Autor TASR
Veľký Krtíš 19. septembra (TASR) - V obci Dačov Lom vo Veľkokrtíšskom okrese sa v piatok strieľalo. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia s tým, že v súčasnosti miesto dokumentujú.

Dodala, že udalosť sa stala na ceste v obci. Podľa zatiaľ dostupných informácií išlo podľa polície o streľbu na vozidlo. „Bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť neskôr,“ uviedla.

