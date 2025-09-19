< sekcia Regióny
DRÁMA V OBCI DAČOV LOM: Na ceste sa strieľalo na auto
Autor TASR,aktualizované
Veľký Krtíš 19. septembra (TASR) - V obci Dačov Lom vo Veľkokrtíšskom okrese sa v piatok strieľalo. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia s tým, že v súčasnosti miesto dokumentujú.
Dodala, že udalosť sa stala na ceste v obci. Podľa zatiaľ dostupných informácií išlo podľa polície o streľbu na vozidlo. „Bližšie informácie k prípadu bude možné poskytnúť neskôr,“ uviedla.
