STREĽBA V ŠACI: Na policajtov útočil mačetou, prípadom sa zaoberá ÚIS

Košice 27. februára (TASR) - V košickej mestskej časti Šaca strieľal v stredu večer policajt. Stalo sa tak po tom, ako sa podozrivá osoba zahnala na jedného zo zasahujúcich policajtov mačetou. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že vec na ďalšie konanie prebral vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS).



"Policajti boli vyslaní na preverenie oznámenia od občanov, ktorí mali obavy o svoj život a zdravie, pretože podľa oznámenia sa na jednej z čerpacích staníc mala nachádzať osoba, ktorá mala mať pri sebe zbraň - mačetu, a navyše, išlo o osobu, ktorá už viackrát nezaplatila za pohonné hmoty," spresnila polícia.



Podozrivá osoba začala pred policajtmi unikať a na výzvy na zastavenia vozidla nereagovala. Vodič výzvy neuposlúchol ani po tom, ako ho zastavili. Kládol aktívny odpor, z auta vytiahol mačetu a zahnal sa s ňou na zasahujúcich policajtov.







"Keďže vec nezniesla odklad, policajti rozbili okno na vozidle a s použitím donucovacích prostriedkov muž z auta vystúpil," vysvetlila polícia s tým, že muž sa naďalej správal agresívne, s mačetou sa zaháňal na policajtov a vyhrážal sa im zabitím. Následne sa rozbehol k služobnému autu, s ktorým chcel ujsť. Nereagoval ani na elektrický paralyzér.



"Mačetou sa zahnal na jedného zo zasahujúcich policajtov. Druhý policajt vystrelil zo služobnej zbrane a podozrivú osobu zasiahol," uviedla polícia, podľa ktorej muža previezli do nemocnice. To, či bol pod vplyvom návykových látok, bude známe z výsledkov toxikologického vyšetrenia.



Zároveň dodala, že medializované informácie, podľa ktorých mal zavraždiť tehotnú ženu, sa nepotvrdili. Podľa zistení má však uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2038.



Vyšetrovateľovi ÚIS boli na preverenie zákonnosti postupu policajtov počas služobného zákroku odovzdané telové kamery zasahujúcich policajtov a aj kamery zo služobného vozidla.