V Trnave malo prísť k streľbe: Polícia prípad rieši

Trnava 9. septembra (TASR) - Polícia preveruje prípad údajnej streľby, ktorá sa mala odohrať v noci z nedele (8. 9.) na pondelok v okolí nákupného centra v Trnave. Na mieste zistili, že malo dôjsť k minimálne jednému výstrelu, ktorý poškodil sklo na blízkej čerpacej stanici. Pri samotnej streľbe nemalo prísť k zraneniu žiadnej osoby. Polícia prípad preveruje v súvislosti s trestnými činmi výtržníctva, ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, krádeže a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. TASR to potvrdila hovorkyňa trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová.



Ako Antalová ďalej ozrejmila, výstrelom mal predchádzať konflikt viacerých osôb, pričom nie je vylúčené, že sa tieto osoby navzájom poznali. "Príslušníci trnavskej okresnej kriminálnej polície v súčasnosti vykonávajú úkony potrebné na riadne objasnenie celej udalosti. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí," doplnila.















UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.