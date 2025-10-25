< sekcia Regióny
STREĽBA V TRNAVE: Polícia zasahuje v bývalom depe
Na miesto vyslali policajné hliadky i psovoda so služobným psom.
Autor TASR
Trnava 25. októbra (TASR) - Polícia zasahuje v bývalom trnavskom depe. Ako uviedla na sociálnej sieti, krátko po 15.30 h tam bola hlásená streľba.
Na miesto vyslali policajné hliadky i psovoda so služobným psom. Zasahujú aj príslušníci trnavského pohotovostného policajného útvaru.
Bezprostredné okolie polícia uzavrela. „V súčasnosti vykonávame úkony na zistenie relevantnosti oznámenia, zistenia totožnosti údajného strelca, ako aj to, či išlo o skutočnú strelnú zbraň. Žiadame obyvateľov, aby sa nesnažili dostať do blízkosti depa a rešpektovali pokyny policajných hliadok,“ informovala polícia.
