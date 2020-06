Strelca z Horoviec odsúdili na 25 rokov väzenia

Trenčín 13. júna (TASR) – Na 25 rokov odňatia slobody odsúdil v piatok (12. 6.) Okresný súd (OS) v Trenčíne 36-ročného Martina C., ktorý pred rokom zastrelil na hasičskej zábave v obci Horovce v Púchovskom okrese nelegálne držanou zbraňou 20-ročného Jakuba a zranil ďalších dvoch ľudí. Jeden z nich, 22-ročný Martin, podľahol strelnému zraneniu hlavy o štyri dni neskôr.



Podľa prokurátora došlo k streľbe na diskotéke v Horovciach v sobotu 22. júna 2019 nadránom. Na jej následky zomrel jeden mladý človek, ďalších dvoch strelec zranil – jedného výstrelom do hlavy, druhého do brucha. Zo skutku polícia obvinila Martina C., ktorý po streľbe ušiel do lesa.



Polícia ho po rozsiahlej pátracej akcii po niekoľkých hodinách zadržala. Policajný vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu.



„Bezdôvodne, bez akéhokoľvek konfliktu zastrelil dvoch mladých ľudí, tretí prišiel o obličku a štvrtý stihol jeho besneniu uniknúť tým, že odskočil do kríkov. Vzhľadom na charakter skutku a na psychiatrický posudok bude zo strany prokuratúry navrhovaný trest na doživotie,“ povedal po hlavnom pojednávaní prokurátor.



Rozsudok nie je právoplatný, odvolali sa proti nemu advokát obvineného i prokurátor. O treste tak bude rozhodovať krajský súd.