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Stretnutie generácií na Kališti prinesie pietnu spomienku i kultúru
Program je pripravený od 9.00 h, Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. júna (TASR) - Stretnutie generácií, ktoré každý rok organizujú vo vypálenej obci Kalište pri Banskej Bystrici, prinesie v sobotu pietnu spomienku i kultúru. Program je pripravený od 9.00 h, Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Spomienkové podujatie otvorí ráno kultúrny blok. Po ňom nasledujú ekumenická pobožnosť a pietny akt kladenia vencov. Popoludní 20. ročník stretnutia generácií pokračuje ďalším programom, pripravené sú aj sprievodné aktivity, vojenská hudba z Banskej Bystrice a folklór. Pre deti budú k dispozícii ihrisko, športové, vedomostné a zábavné hry. Organizátori pripomínajú, že počas soboty bude z Banskej Bystrice na Kalište premávať kyvadlová doprava. Návštevníkom ju odporúčajú využiť pre obmedzené parkovacie miesta na Kališti. Podrobnosti programu a ďalšie informácie sú na webovej stránke Múzea SNP.
Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z centier Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách. Niekoľko ľudí zastrelili, ďalších upálili zaživa v domoch. Skupinu zajatých mužov neskôr postrieľali v neďalekej Moštenici. Nemecké represívne zložky vypálili takmer celú obec. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.
Zo 42 domov v Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.
Spomienkové podujatie otvorí ráno kultúrny blok. Po ňom nasledujú ekumenická pobožnosť a pietny akt kladenia vencov. Popoludní 20. ročník stretnutia generácií pokračuje ďalším programom, pripravené sú aj sprievodné aktivity, vojenská hudba z Banskej Bystrice a folklór. Pre deti budú k dispozícii ihrisko, športové, vedomostné a zábavné hry. Organizátori pripomínajú, že počas soboty bude z Banskej Bystrice na Kalište premávať kyvadlová doprava. Návštevníkom ju odporúčajú využiť pre obmedzené parkovacie miesta na Kališti. Podrobnosti programu a ďalšie informácie sú na webovej stránke Múzea SNP.
Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z centier Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obkľúčili 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách. Niekoľko ľudí zastrelili, ďalších upálili zaživa v domoch. Skupinu zajatých mužov neskôr postrieľali v neďalekej Moštenici. Nemecké represívne zložky vypálili takmer celú obec. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a Červenej armády.
Zo 42 domov v Kališti zostalo po útoku nacistov iba šesť. Obec zanikla a už nikdy sa do nej nevrátil život. Dnes sa tam nachádzajú iba základy zbúraných a vypálených domov, cintorín a hroby obetí. Areál Kališťa, ktorý je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou, má v správe Múzeum SNP.