Stretnutie k výzve Obnov dom mini dva bude v Brezovej pod Bradlom

Brezová pod Bradlom 20. marca (TASR) - V súvislosti s výzvou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Obnov dom mini dva sa uskutoční 25. marca od 9.00 do 11.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom výjazdové stretnutie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Verejnosť tak bude mať možnosť získať všetky informácie o podmienkach, ktoré je potrebné spĺňať na získanie finančných prostriedkov z výzvy. Žiadosti je možné podávať od 17. marca do 22. apríla.



Výzva sa týka napríklad zateplenia rodinného domu, výmeny okien alebo dverí, prípadne nového kotla na biomasu, solárneho kolektora alebo tepelného čerpadla vzduch-vzduch do výšky 10.000 eur s možnosťou vyplatenia zálohy do výšky 5000 eur.



MŽP uviedlo, že získať dotáciu v rámci tretieho kola bude jednoduchšie. Podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka sa navyšuje ročný čistý príjem na jedného člena domácnosti z 8165 eur na 8718 eur. Po prepočítaní na mesačný príjem ide o sumu 726,55 eura namiesto pôvodných 556,73 eura z pilotnej výzvy.