Stretnutie s Kališťanmi pripomenulo tragické udalosti v osade z 1945

Banská Bystrica 17. marca (TASR) – Pri príležitosti 78. výročia tragédie sprevádzanej vyvraždením obyvateľstva a vypálením horskej osady Kalište sa v piatok v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo spomienkové podujatie Stretnutie s Kališťanmi. Do kinosály múzea, kde sa každoročne koná toto stretnutie, prišlo okolo 130 ľudí. Medzi nimi boli príbuzní zosnulých obyvateľov osady, ako aj študenti banskobystrického Gymnázia Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy Pod Bánošom.



Ako pre TASR uviedla historička múzea Viera Kováčová, gymnazisti predstavili projekt revitalizácie Sadu života na Kališti, o ktorý sa starajú a vďaka ktorému sa i vzdelávajú. Tvorí ho vyše stovka stromov, jeden za každú vypálenú dedinu. Hudobné vstupy patrili jednému z posledných žijúcich účastníkov SNP Vladimírovi Strmeňovi, ktorý zahral na harmonike a zaspieval spoločne so speváckym zborom pri Klube dôchodcov Rozmarín.



K nacistickému besneniu v osade Kalište došlo len pár dní pred jej oslobodením. V nedeľňajšie ráno 18. marca 1945 ju Nemci v počte asi 300 mužov zmenili na zhorenisko. Zo 42 domov zostalo len šesť. Život sa do nej už nikdy nevrátil. Po vojne sa obyvatelia presťahovali do okolitých obcí a do Banskej Bystrice, kde pre nich vybudovali domy v časti pomenovanej Nové Kalište. Obec zanikla a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou a pamätným miestom SNP.