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STRETNUTIE S MEDVEĎOM: Šelma sa objavila pred skupinou piatich ľudí
Podľa záznamu išlo o medveďa s odhadovanou hmotnosťou do 150 kilogramov.
Autor TASR
Gánovce 15. júla (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) potvrdila incident s medveďom hnedým, ku ktorému došlo v utorok (14. 7.) ráno počas presunu pracovníkov do lesa v katastrálnom území obce Gánovce v okrese Poprad. „Pri incidente nedošlo k zraneniu osôb. Podľa záznamu išlo o medveďa s odhadovanou hmotnosťou do 150 kilogramov, pričom prítomnosť mláďat nebola zistená,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová.
Podľa výpovede účastníka udalosti sa skupina piatich osôb presúvala autom po nespevnenej lesnej ceste, keď sa v blízkosti objavil medveď, ktorý vybehol smerom k autu. Následne prebehol pred vozidlom a smeroval do lesného porastu. Po tom, ako vozidlo opustilo miesto, ho medveď ďalej neprenasledoval.
„Po udalosti boli kontaktovaní zástupcovia príslušných organizácií a incident bol nahlásený Správe TANAP-u, ktorá vykonala obhliadku miesta. Obhliadka potvrdila, že k udalosti došlo v neobývanej časti lesného porastu,“ informovala Hlaváčová. Na mieste neboli zistené pobytové znaky medveďa.
Podľa výpovede účastníka udalosti sa skupina piatich osôb presúvala autom po nespevnenej lesnej ceste, keď sa v blízkosti objavil medveď, ktorý vybehol smerom k autu. Následne prebehol pred vozidlom a smeroval do lesného porastu. Po tom, ako vozidlo opustilo miesto, ho medveď ďalej neprenasledoval.
„Po udalosti boli kontaktovaní zástupcovia príslušných organizácií a incident bol nahlásený Správe TANAP-u, ktorá vykonala obhliadku miesta. Obhliadka potvrdila, že k udalosti došlo v neobývanej časti lesného porastu,“ informovala Hlaváčová. Na mieste neboli zistené pobytové znaky medveďa.