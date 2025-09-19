< sekcia Regióny
Stretnutie v Čičmanoch si pripomenie výročie zápisu fujary do UNESCO
Program ponúkne ukážky výroby fujár, školu hry na fujaru, odbornú prednášku s lektorom aj bohaté folklórne vystúpenia súborov a sólistov spevákov a inštrumentalistov zo Slovenska i zo zahraničia.
Autor TASR
Čičmany 19. septembra (TASR) - Jubilejný 20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov s podtitulom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! si tento rok zároveň pripomína aj 20. výročie zápisu fujary do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Stretnutie fujaristov sa koná od piatka do nedele (21. 9.) v areáli kaštieľa v Čičmanoch. Za organizátorov z Krajského kultúrneho strediska (KKS) v Žiline o tom informoval manažér kultúry Matej Somr.
Program ponúkne ukážky výroby fujár, školu hry na fujaru, odbornú prednášku s lektorom Martinom Meššom aj bohaté folklórne vystúpenia súborov a sólistov spevákov a inštrumentalistov zo Slovenska i zo zahraničia. „Vrcholom bude galaprogram v nedeľu, v ktorom sa predstavia fujaristi, folklórne skupiny, ľudové hudby a aj hostia z Poľska. Súčasťou podujatia bude aj slávnostná svätá omša venovaná nositeľom tradícií,“ uviedol Somr.
Organizátorom podujatia je KKS v Žiline v spolupráci s partnermi. Festival je súčasťou projektu Interreg Poľsko-Slovensko, ktorý rozvíja cezhraničnú spoluprácu a oživuje kultúrne dedičstvo regiónu.
