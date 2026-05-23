Stretnutie veteránov prinesie na Považie desiatky historických áut
Organizátorom podujatia sú Novomestský Veterán Klub a spoločnosť CREDO - TRADE, jeho súčasťou je aj návšteva kultúrnych pamiatok a zaujímavostí v regióne.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 23. mája (TASR) - Považie bude v sobotu patriť historickým vozidlám. Už 14. ročník medzinárodného stretnutia Veteran rally Nové Mesto nad Váhom - Memoriál Pavla Čirku prinesie do Nového Mesta nad Váhom a okolitých obcí približne 60 historických automobilov a 20 motocyklov i ďalší sprievodný program. TASR o tom informovala riaditeľka pretekov Jana Drápalová.
Názov podujatia odkazuje i na Pavla Čirku, ktorý začal s organizáciou podujatia v roku 2007, v roku 2009 stretnutie zapísali i do kalendára podujatí FIVA - medzinárodnej neziskovej organizácie zastrešujúcej majiteľov a nadšencov historických vozidiel.
„Účastníci tohto ročníka sa už tešia na cestu Považím, kadiaľ naša trasa povedie. Počas dňa budú plniť zaujímavé súťažné úlohy, ktoré nakoniec vyhodnotíme a určíme víťazov,“ uviedla Drápalová.
Štart je podľa nej už tradične na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom o 9.00 h, prvá etapa povedie cez viaceré obce v okolí a končiť bude v Čachticiach. Druhá etapa pretekov bude končiť na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom, kde účastníci popoludní svoje vozidlá i vystavia. Súčasťou programu bude i koncert kapely SwinGang.
„Tento rok sa zúčastní asi 60 automobilov a 20 motocyklov, ktorých posádky tvorí viac ako 150 účastníkov. Najstaršie vozidlá sú FORD A Roadster z roku 1931 či Aero 662 z roku 1932,“ priblížila ďalej Drápalová.
Milovníci starých motocyklov sa podľa nej môžu tešiť na JAWU 350 Perak z roku 1951 a aj ďalšie z rokov 1953 a 1954, tiež na vzácnu ČZ 125/473 šport z roku 1966. „Chýbať nebudú ani Škodovky, Trabant, Wartburg, Lada, VAZ, Tatry, prípadne Mercedesy z Tuzexu. Pestrosť vystavených vozidiel zabezpečia aj iné zahraničné značky ako napríklad Triumph, Jaguar, Fiat, Ford, legendárne Porsche 911, Cadillac, Lincoln, Alfa Romeo, Chevrolet, Citroën,“ doplnila.
Podujatie organizátori ukončia na Zelenej vode, kde vystavia historické vozidlá, vyhodnotia súťažné úlohy a odovzdajú ceny víťazom.
