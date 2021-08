Strhnutý most vo Valaskej Belej nahradil dočasný pontónový

Valaská Belá 11. augusta (TASR) - Obyvatelia Valaskej Belej (okres Prievidza) i v týchto dňoch odstraňujú škody po povodni, ktorá obec zasiahla začiatkom augusta. Voda vtedy strhla i most na konci obce smerom na Ilavu, čím znemožnila prejazd autami k piatim rodinným domom. V stredu tam Ozbrojené sily SR postavili dočasný pontónový most.



Povodeň zasiahla i rodinu Kočkovcov. "V prvom rade nám spôsobila nečakaný šok. Nečakali sme, že sa voda tak zdvihne. Bola až na hlavnej ceste a vošla dovnútra do obývačky, kuchyne. Zatopilo nám linku, plávajúce podlahy, kúpeľňu, špajzu, kotolňu, garáž. Museli sme odčerpávať vodu a odpratávať blato," spomenula pre TASR Anna Kočková. Povodeň rodine podľa nej poškodila aj dvojročné auto, ktoré nemali čas odtiahnuť, tiež ďalšie autá.



Voda poškodila i blízky prístupový most k piatim rodinným domom. "Každý tu má autá a tadiaľ sme prechádzali. Máme šťastie, že máme lavičku, ktorá nám vydržala. Most z jednej strany podmylo a spadol do potoka. Nedalo sa tak po ňom prejsť," priblížila s tým, že komplikácie spôsobil strhnutý most aj pohrebnej službe, keďže v jednom z domov uplynulý víkend umrela staršia pani.



Následky už druhej povodne za dva týždne odstraňujú obyvatelia obce i v týchto dňoch. Voda tam vtedy zaplavila pivnice či záhrady domov, podmyla viacero ciest a mostov na lazoch. Problémy spôsobila i s pitnou vodou. "Počasie nám zatiaľ praje, dúfam, že to bude dobré a všetky cesty, ktoré potrebujeme urobiť, spravíme. Ľudia už odrezaní od sveta nie sú, aspoň čiastočne sme spojazdnili cesty tak, aby tam mohli prejsť záchranné zložky a ľudia na autách s vyšším podvozkom," priblížil starosta Miloš Cúcik.



Voda podľa neho strhla v obci viacero mostov, väčšina bola vedľajších, most, ktorý v stredu nahradzovali vojaci, bol hlavným a odrezal ľudí od cesty. Nemohli si ísť nakúpiť, k lekárovi. "Vojsko nám pomohlo a je tam pontónový most. Neviem, ako dlho nám ho tu nechajú. V utorok tu bol aj znalec, ktorý robí mosty, nacení mosty v jednotlivých dĺžkach a uvidíme, ako sa rozhodneme. Či dáme druhý most, alebo či pontónový prejde na hmotné rezervy a zostane tu dlhšie a budeme mať väčší čas na prípravu," ozrejmil.



Povodie Váhu začalo prehlbovať korytá potokov tak, aby vydržali i väčší nápor vody, doplnil Cúcik.



Škody obec zatiaľ podľa starostu ešte nemá vyčíslené, presné čísla by mala poznať koncom tohto alebo v budúcom týždni. Dokumenty plánuje predložiť aj na Úrad vlády SR, keďže premiér Eduard Heger (OĽANO) jej prisľúbil finančnú pomoc, pripomenul starosta.