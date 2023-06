Strieborný: V Dudinciach bolo vlani prenocovaní menej ako pred covidom

Dudince 25. júna (TASR) – Návštevnosť kúpeľného mesta Dudince v Krupinskom okrese sa vracia k stavu pred pandémiou nového koronavírusu, počet prenocovaní bol však vlani nižší ako pred štyrmi rokmi. TASR to povedal primátor Dušan Strieborný.



Podľa počtov z priznaní k dani z ubytovania na území mesta v roku 2019 bolo 380.000 prenocovaní, v roku 2020 to bolo 233.000, čo bol pokles o vyše 150.000. Dodal, že v minulom roku sa cestovný ruch do Dudiniec vrátil a evidujú takmer 290.000 prenocovaní. V súčasnosti zaplatia turisti daň za ubytovanie aj naďalej 1,50 eura za noc, ktorú schválili v roku 2020. "Vlani sme tak z nej mali príjem 434.500 eur. Počtom prenocovaní sme sa však ani zďaleka nepriblížili tým z roku 2019," zdôraznil. Podotkol, že v tomto roku sa sezóna rozbieha a výsledky návštevnosti môžu prekročiť aj rok 2022. Negatívny vplyv na turizmus však má podľa primátora aj zánik jedného zo súkromných miestnych hotelov.



Kúpeľnú sezónu otvorili na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja koncom mája, bolo to súčasťou 2. Letného festivalu Slnka, Ticha, Vody. V súčasnosti je pre záujemcov a turistov otvorené aj termálne kúpalisko, ktoré má aj bazén s dudinskou liečivou vodou. Napustený je minerálnou vodou, odtiaľ pochádza aj názov minerálny bazén. Teplota vody v bazéne je 33 až 34 stupňov Celzia.



Andrea Petrušová z Kúpeľov Dudince pripomenula, že hudobné programy a koncerty pripravujú v kúpeľoch pre hostí aj počas celého leta. Súčasťou bude aj júlové gastro podujatie Tradičná chuť Hontu v areáli dudinského amfiteátra.