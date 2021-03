Stríž: Magistrát nemal nechať zájsť situáciu v Marianum tak ďaleko

Bratislava 11. marca (TASR) – Cenotvorba bratislavského mestského pohrebníctva Marianum by mala byť pod kontrolou bratislavského magistrátu, a teda svojvoľné zvýšenie cien by mu nemalo uniknúť. Situáciu nemali nechať zájsť tak ďaleko. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislav Stríž. Reagoval tak na situáciu v Marianume, ktoré účtovalo svojim klientom za manipuláciu so zosnulými, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, neprimerane vysoké poplatky.



Situácia, ktorá vznikla v pohrebníctve Marianum počas pandémie, je podľa Stríža dôsledkom chýbajúcich informácií, ako nakladať so zosnulými na ochorenie COVID-19. "Domnievam sa, že riaditeľ Marianumu v dobrej viere ochrániť svojich zamestnancov siahol po takých opatreniach, na ktoré mal právomoc," tvrdí Stríž. Verí však, že situácia, aká nastala v Marianume, sa nebude v tomto pohrebníctve a ani nikde inde na Slovensku opakovať.



Na SAPaKS sa ľudia pravidelne obracajú so žiadosťami o pomoc a vysvetlenie. Predseda asociácie deklaruje, že ak aj v minulosti prišla sťažnosť na postupy Marianumu, snažili sa objektívne posúdiť všetky okolnosti a odporučili obrátiť sa na nadriadený orgán, teda magistrát hlavného mesta. "V súčasnosti avizovalo mesto vznik útvaru správy mestských podnikov, ktorý by mal viesť pán Ján Peschl. Predpokladáme, že tento mechanizmus kontroly bude dostatočný," skonštatoval Stríž.



V prípade cenotvorby pri súkromných pohrebných službách podľa neho ide o trhový mechanizmus ponuky a dopytu. "Ceny sa niekde rôznia, ale vždy je dodržiavaná primeraná výška ceny za jednotlivé úkony. Za našich členov musím konštatovať, že sa snažia byť k svojim zákazníkom maximálne ústretoví a tomu zodpovedajú i ceny, prípadne poskytnuté služby na splátky," uviedol Stríž.



SAPaKS sa v prípade sťažností na poskytované služby snaží ako arbiter spor vysvetliť, urovnať, prípadne dohodnúť podmienky nápravy. Ak sťažovateľ trvá na sťažnosti, odporúča sa obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, prípadne na Slovenskú obchodnú inšpekciu či médiá.



Mesto Bratislava v stredu (10. 3.) informovalo, že doterajší riaditeľ pohrebníctva Marianum Boris Šramko končí vo svojej funkcii. Dôvodom je podľa mesta jeho konanie a opakovaná nespokojnosť s jeho prístupom. Za neprijateľné označil magistrát vysoké príplatky účtované pozostalým za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými, ktorí mali ochorenie COVID-19. Také vysoké ceny za tieto opatrenia označila bratislavská samospráva za neprimerané, nevhodné a nedôstojné. Marianum si malo napríklad účtovať za štyri ochranné obleky pri manipulácii s telom 434 eur.



Magistrát oznámil, že Marianum viac nebude pozostalým účtovať príplatky za bezpečnostné opatrenia pri základnom zaobchádzaní so zosnulými po ochorení COVID-19 a poplatok za tieto opatrenia pri doplnkových službách sa znižuje na absolútne minimum.



Šramko obvinenia na svoju adresu odmieta. Pre TASR uviedol, že sa plánuje k situácii vyjadriť v najbližších dňoch.