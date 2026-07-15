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Štrnásty ročník pochodu Hrdí na rodinu bude v sobotu v Bratislave
Organizátori doplnili, že mladší a deti sa môžu tešiť na Šachuľka, ktorý ich zábavnou formou bude učiť hrať šach a tiež na skákací hrad a trampolínu.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Štrnásty ročník Národného pochodu Hrdí na rodinu sa uskutoční v sobotu (18. 7.) na Jakubovom námestí v Bratislave. Pre účastníkov je pripravený aj program - svätá omša, diskusia či tombola. Informovali o tom organizátori na stredajšom tlačovom brífingu.
„Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,“ pripomenul organizátor Anton Chromík. Ako priblížil organizátor Marek Nikolov, zhromaždenie sa začne o 15.00 h. Trasa povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa účastníci vrátia späť na Jakubovo námestie. Predchádzať mu bude svätá omša o 12.30 h v Modrom kostolíku v Bratislave s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a diskusia o online ohrození detí o 13.45 h na Jakubovom námestí.
Organizátori doplnili, že mladší a deti sa môžu tešiť na Šachuľka, ktorý ich zábavnou formou bude učiť hrať šach a tiež na skákací hrad a trampolínu. Na národnom pochode bude podľa ich slov hudobne sprevádzať kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode bude aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny. Mottom tohto ročníka Hrdí na rodinu je myšlienka „Manželstvo chráni deti!“.
„Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdí na rodinu je, že deti potrebujú otca a mamu, že láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v rodine nahradiť,“ pripomenul organizátor Anton Chromík. Ako priblížil organizátor Marek Nikolov, zhromaždenie sa začne o 15.00 h. Trasa povedie cez Dunajskú ulicu a Dostojevského rad, odkiaľ sa účastníci vrátia späť na Jakubovo námestie. Predchádzať mu bude svätá omša o 12.30 h v Modrom kostolíku v Bratislave s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a diskusia o online ohrození detí o 13.45 h na Jakubovom námestí.
Organizátori doplnili, že mladší a deti sa môžu tešiť na Šachuľka, ktorý ich zábavnou formou bude učiť hrať šach a tiež na skákací hrad a trampolínu. Na národnom pochode bude podľa ich slov hudobne sprevádzať kapela Smaily a spevák Peter Janků a po pochode bude aj tombola pre deti, ktoré nakreslia obrázok s témou rodiny. Mottom tohto ročníka Hrdí na rodinu je myšlienka „Manželstvo chráni deti!“.