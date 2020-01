Stroj po asanovaní domu na Mukačevskej ulici v Prešove prevezú do ČR

Prešov 9. januára (TASR) – S prevozom stroja, ktorý asanoval bytový dom na Mukačevskej ulici v Prešove, do Česka začnú v piatok (10.1.). Odvoz a uskladnenie sutín na skládke bolo zatiaľ vyčíslené na približne 1,1 milióna eur.



"Do stredy (8.1.) bolo vyvezených približne 7000 ton sutín. Pre lepšiu predstavu ide o viac ako 290 plne naložených jazdných súprav. Vývoz sutín zabezpečuje prioritne jedna firma. Súbežne však prebiehajú aj ďalšie pomocné práce, na ktorých sa podieľa viacero firiem, spravidla podľa aktuálnej potreby," uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek s tým, že presný termín ukončenia záchranných prác za účelom odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti zatiaľ nie je možné určiť.



"Bližšie informácie budeme poznať po najbližšom zasadnutí krízového štábu, ktoré je naplánované v priebehu budúceho týždňa," povedal Tomek.



Spodná časť bytového domu č. 7 na Mukačevskej ulici bude podľa jeho slov kompletne asanovaná až do úrovne terénu. Jedno podlažie bolo ponechané len dočasne za účelom vykonania potrebných úkonov zo strany polície, hasičov a príslušných znalcov.



V utorok (7.1.) dorazili do Prešova pracovníci firmy z Česka a začali rozoberať špeciálny nadrozmerný stroj, ktorý potrebujú prepraviť späť do Česka. Plánovaný odchod kamiónov s jednotlivými časťami stroja z Prešova v sprievode polície je naplánovaný na piatok (10.1.) o 9.00 h.



Ako informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti, konvoj vozidiel sa bude presúvať po trase Prešov–Poprad–Liptovský Mikuláš–Ružomberok–Žilina–Trenčín-Drietoma. "Predpokladaný príchod na hraničný priechod s Českou republikou je okolo 15.00 h,“ uvádza polícia a zároveň žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia v Prešovskom kraji v súvislosti s presunom.



Spoločnosť, ktorá zabezpečovala hlavnú časť asanácie bytového domu, vyčíslila náklady súvisiace s prevozom špeciálneho stroja z Česka do Prešova a späť na 166.000 eur s DPH.



"Odvoz sutín z Mukačevskej ulice a následné uskladnenie odpadu na skládke bolo zatiaľ vyčíslené na približne 1,1 milióna eur. Ostatné záchranné práce súvisiace s mimoriadnou udalosťou boli zatiaľ vyčíslené na približne 75.000 eur. Tieto čiastky sa však ešte môžu meniť v závislosti od ďalšieho priebehu záchranných prác," dodal Tomek.



Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku v piatok 6. decembra neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od pondelka 16. decembra do stredy 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú. Okrem zničenej bytovky museli svoje domovy dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov. Tí sa však následne vrátili do svojich bytov.