Strom pokoja obetiam holokaustu vysadili na židovskom cintoríne

Žilina 6. júla (TASR) – Strom pokoja obetiam holokaustu vysadili v utorok na židovskom cintoríne v Žiline. Podľa Mareka Sobolu z občianskeho združenia Servare et Manere si jeho vysadením pripomenuli obete holokaustu, ale aj všetky civilné vojnové obete európskeho židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.



Doplnil, že zástupcovia veľvyslanectiev štátu Izrael, Spolkovej republiky Nemecko, cirkví a samosprávy v príhovoroch pripomenuli dôležitosť kolektívnej pamäte, bratskej lásky a porozumenia. "Náš projekt nie je pamätníkom vojny. Je pamiatkou obetí a historickej pamäte. Náš projekt oslavuje mier. Snažme sa preto rešpektovať ostatných a žiť v mieri a priateľstve. To je môj sen a želanie," zdôraznil v príhovore zakladateľ Stromu pokoja.



"Ani Žilina sa v minulosti nevyhla kľúčovým okamihom v našich moderných dejinách a, bohužiaľ, bola aj dejiskom týchto smutných udalostí. Z územia vtedajšieho Slovenského štátu deportovali do koncentračných táborov 68.000 až 71.000 Židov. Žilinské stredisko bolo určené pre 2500 Židov a začalo fungovať 21. marca 1942. Prezídium ministerstva vnútra 24. októbra 1942 toto stredisko zrušilo, pričom mali zostať iba strediská v Seredi a Novákoch," uviedol Sobola.



Hlavným cieľom medzinárodného projektu Strom pokoja je propagácia posolstva mieru prostredníctvom zasadenia najmenej jedného Stromu pokoja na každom kontinente. "Projekt bol pôvodne spájaný so stým výročím konca prvej svetovej vojny. Odvtedy sa vyvinul do všeobecnejšieho zamerania na podporu myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenie ekologického posolstva prostredníctvom výsadby stromov ako symbolu mieru a pamiatky vzhľadom na prírodu. Doteraz vysadili Stromy pokoja v Uzbekistane, Lichtenštajnsku, na Slovensku, vo Veľkej Británii, Nemecku, Srbsku, Spojených štátoch, Rusku, Poľsku a Rakúsku," dodal Sobola.