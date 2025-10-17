< sekcia Regióny
STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Stromom roka 2025 stala 150 rokov stará jabloň planá na vrchu Diel nad obcou Žiar v okrese Liptovský Mikuláš. V hlasovaní, do ktorého sa zapojilo viac ako 18.000 ľudí, získala takmer 4345 hlasov. Jabloň bude na jar reprezentovať Slovensko aj v súťaži Európsky strom roka. Vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutočnilo v piatok v Bratislave. TASR o tom informovala Nadácia Ekopolis, ktorá anketu Strom roka organizuje.
Na druhom mieste v ankete Strom roka 2025 sa s 2796 hlasmi umiestnil „bútľavý buk“ (buk lesný) z Čechánok pri Detve. Tretie miesto si vyslúžila „lipa pri Monastyre“ (lipa malolistá) z Krásneho Brodu, ktorá získala 2044 hlasov. Každý z víťazných stromov získa ošetrenie odborníkmi.
V rámci ankety boli i tento rok odmenené aj zapojené školy. V prvej kategórii, kde rozhodoval počet hlasov od zapojených žiakov, skončila na prvom mieste Spojená škola GJH na Novohradskej ulici v Bratislave. Druhé miesto obsadila Základná škola na Karpatskej ulici v Žiline, tretie miesto si vyslúžili žiaci zo Základnej školy na Májovom námestí v Prešove. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac ako 40 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska.
V druhej kategórii, v ktorej sa školy môžu zapojiť tvorivými aktivitami, boli ocenené školy, ktoré dokázali prepojiť environmentálne vzdelávanie s tvorivosťou žiakov. Vybrané boli školy Základná škola a materskou školou Teplý Vrch, Základná škola Jesenské a Základná škola Štrba. Ocenené školy získajú výsadbový materiál, zatiaľ čo víťazná škola v kategórii tvorivých aktivít získa vzrastlý strom.
Titul Strom roka sa na Slovensku odovzdáva od roku 2002, anketu od roku 2007 organizuje Nadácia Ekopolis. Patrónom ankety, ktorej poslaním je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie, je spevák Peter Lipa.
