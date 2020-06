Strom vďaky a nádeje má pripomínať dodržiavanie hygienických pravidiel

Trenčín 3. júna (TASR) – Pripomínať dodržiavanie hygienických pravidiel v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu bude v Trenčíne Strom vďaky a nádeje. S myšlienkou jeho vysadenia na sídlisku Juh v Trenčíne prišiel občiansky aktivista Emil Sedlačko spolu s občianskym združením Post Bellum.



„Mesto Trenčín nám poskytlo strom - ľaliovník tulipánokvetý. Verím, že tu vydrží a ľudia, keď budú chodiť okolo, si spomenú, že tie pravidlá treba ešte dodržiavať,“ skonštatoval Sedlačko.







Adriana Demjanovičová z Post Bellum pripomenula, že nezisková organizácia zbiera a zachytáva príbehy ľudí 20. storočia. „Pán Sedlačko v roku 1968 vysadil v Trenčíne Lipu slobody. Vtedy to bolo významné gesto a podporili sme jeho myšlienku aj v súčasnej situácii. Post Bellum má aj iniciatívu Nezabúdame na vás. Vznikla v marci a jej cieľom je spolupráca so seniormi, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou v súvislosti s ochorením COVID-19,“ uviedla Demjanovičová s tým, že súčasní seniori sú ľudia 20. storočia a ich príbehy je potrebné zachovať.



Strom vďaky a nádeje je zároveň poďakovaním ľuďom v prvej línii za ich obetavú prácu v boji s pandémiou.