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Strom zasiahol 43-ročného pilčíka nad obcou Krasňany priamo do hlavy
Po rekognoskácii terénu vysadila posádka vrtuľníka lekára k pacientovi pomocou palubného navijaka.
Autor TASR
Žilina 20. novembra (TASR) - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala vo štvrtok (19. 11.) v lesnom teréne nad obcou Krasňany v okrese Žilina, kde počas pílenia stromov zasiahol 43-ročného pilčíka padajúci strom priamo do hlavy. Muž zostal zakliesnený pod stromom, spod ktorého ho vyslobodili jeho kolegovia. Po úraze bol krátko v bezvedomí, neskôr sa prebral. Na sociálnej sieti o tom v piatok informovala letecká záchranná služba Air Transport Europe (ATE).
Po rekognoskácii terénu vysadila posádka vrtuľníka lekára k pacientovi pomocou palubného navijaka. Ten následne pokračoval pešo strmým lesným terénom až k zranenému. „Pri vyšetrení lekár zistil, že muž si na okolnosti úrazu nepamätá a sťažuje sa na bolesti chrbtice. Poskytol mu neodkladné zdravotné ošetrenie a v spolupráci s pozemnými záchranármi bol pacient transportovaný k miestu evakuácie,“ priblížila zásah ATE.
Počas medzipristátia bol preložený na palubu vrtuľníka a s kraniocerebrálnym poranením a poranením chrbtice v stabilizovanom stave letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine.
Po rekognoskácii terénu vysadila posádka vrtuľníka lekára k pacientovi pomocou palubného navijaka. Ten následne pokračoval pešo strmým lesným terénom až k zranenému. „Pri vyšetrení lekár zistil, že muž si na okolnosti úrazu nepamätá a sťažuje sa na bolesti chrbtice. Poskytol mu neodkladné zdravotné ošetrenie a v spolupráci s pozemnými záchranármi bol pacient transportovaný k miestu evakuácie,“ priblížila zásah ATE.
Počas medzipristátia bol preložený na palubu vrtuľníka a s kraniocerebrálnym poranením a poranením chrbtice v stabilizovanom stave letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine.