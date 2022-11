Námestie v Trnave rozžiari v piatok večer vianočný stromček

Trnava 25. novembra (TASR) – Advent v Trnave v tomto roku privítajú nielen adventné trhy, ktoré otvorí na Trojičnom námestí v piatok koncert Jany Kirschnerovej. Jeho súčasťou sú aj vianočné prehliadky mesta, interaktívna hra pre malých i veľkých Škriatkovo kúzlo, mnohé kultúrne vystúpenia a Stredoveké adventné trhy na Námestí sv. Mikuláša. Trvať budú do 23. decembra. Stromček a tisíce svetielok na Hlavnej ulici sa rozsvietia v piatok večer. Informovalo o tom mesto Trnava.



V centre sú už pripravené desiatky drevených stánkov s tradičnou predvianočnou ponukou. Mestské kultúrne centrum pripravilo na každý deň do Vianoc vystúpenia miestnych umelcov, detí z materských škôl i pozvaných hostí. Sú medzi nimi napríklad Peter Lipa, Vidiek či Sirka Cuvée Ensemble.



V kostole sv. Jakuba sa budú konať štyri víkendové adventné koncerty, sériu odštartuje v nedeľu (27. 11.) SĽUK s Pastorále, vystúpia Trnavskí umelci a orchester Harmónia, spevácky zbor Voci Allegre a Katarína Koščová so sláčikovým kvartetom. Na radnici sú pripravené štyri víkendové divadielka pre najmenších, deti sa môžu tešiť znovu na Škriatkovo kúzlo, ktoré hľadajú s rodičmi v uliciach Trnavy.



Námestie sv. Mikuláša sa počas adventu prenesie do obdobia svojej najväčšej slávy, keď bolo centrom diania v meste, kde sa konal pravidelný sobotný trh. "V dávnej minulosti sa návštevníci ocitnú prostredníctvom Stredovekých adventných trhov, ktoré sa konajú už desiaty rok, tentoraz od 16. do 18. decembra. Stredovekí remeselníci a zabávači vytvoria v historickej časti mesta pri Bazilike sv. Mikuláša Vianoce ako z rozprávky," uviedol zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Záujemcov pozval aj na tematické prehliadky mestskej veže s lampášom, ktoré budú vždy utorok od 29. novembra do 20. decembra. Sprievodca v historickom kostýme počas nich porozpráva príbehy a legendy veže.