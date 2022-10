Bratislava 13. októbra (TASR) - Stromom roka sa stal Dračí dub z Lozorna. Od verejnosti získal 5916 hlasov. Na jar bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. TASR o tom informovala Martina Ragalová Hromadová z Nadácie Ekopolis. Anketa Strom roka slávi tento rok 20. výročie.



Na druhom mieste skončila lipa veľkolistá z obce Opiná, okres Košice-okolie. Tretie miesto patrí buku lesnému zo Svrčinovca z okresu Čadca, uviedla Ragalová Hromadová.



Na každého z víťazov čaká podľa nej posúdenie a ošetrenie odborníkmi v hodnote 300 eur. "Vďaka spolupráci s ISA Slovensko sa nám každý rok darí ošetrovať aj také stromy, ktoré nám boli do ankety nominované, no do finále sa nedostali. Ich stav si však často zaslúži o to väčšiu pozornosť," priblížila Ragalová Hromadová.



Tretíkrát sa v ankete konala aj verejná výsadba stromov. Tento rok vysadila nadácia 40 líp veľkolistých vo Veľkom Bieli.



Počas septembra prebiehala aj súťaž pre školy. Tento rok sa ich zapojilo vyše 50. Šesť z nich nadácia Ekopolis ocenila počas slávnostného vyhlásenia výsledkov. Získali podľa Ragalovej Hromadovej výsadbový materiál do svojich školských záhrad spolu v hodnote 650 eur i náučné darčeky. Medzi víťazné školy patrí Základná škola (ZŠ) Májové námestie z Prešova, ZŠ Karpatská zo Žiliny, Spojená škola Novohradská z Bratislavy, Materská škola zo Stebníka, ZŠ z Tomášova a Materská škola Haburská z Prešova.