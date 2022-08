Stromy slobody v Banskej Bystrici niekto vyrúbal

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Pred tromi mesiacmi odštartovala na banskobystrickom sídlisku Fončorda prvá etapa projektu z participatívneho rozpočtu mesta - 100 nových stromov pre Banskú Bystricu. Tri stromy na Kyjevskom námestí niekto vyrúbal. Občianske združenie (OZ) New Faces, ktoré je autorom projektu, sa rozhodlo podať na polícii trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Informovalo o tom na sociálnej sieti.



"Stromy slobody sme symbolicky vysadili na Kyjevskom námestí. Vysadili sme ich spoločne s primátorom Jánom Noskom, viceprimátormi Jakubom Gajdošíkom a Milanom Lichým, poslancom Martinom Majlingom, členmi OZ, aktívnymi obyvateľmi Fončordy a občanmi z Ukrajiny. Stromy sú pre nás všetkých veľmi dôležité, pretože bez kyslíka, ktorý ich listy vylučujú, by bol život na Zemi veľmi odlišný. Planéta by bola iba púšť," uvádza združenie.



"Dnes, po troch mesiacoch od realizácie, je stav žalostný. Niekto vyrúbal aj mladú slivku pred modrým kostolíkom na sídlisku. Hanba vandalizmu a útokom na zeleň," dodávajú členovia OZ New Faces.



Nosko v tejto súvislosti na sociálnej sieti vyzval obyvateľov k všímavosti a k tomu, aby nenechávali priestor pre vandalizmus.



"Práca šikovných ľudí, ktorým záleží na tom, aby bola Banská Bystrica krajším, zelenším a čistejším mestom, vyšla navnivoč. Len tri mesiace vydržali stromy, ktoré sme vysadili v rámci jedného z víťazných projektov participatívneho rozpočtu s cieľom skrášliť priestor Kyjevského námestia. Je to smutná realita, na ktorú je žalostný pohľad," reagoval primátor.