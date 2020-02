Čestným občanom mesta Stopkov sa stane bankár Michal Bosák

Stropkov 29. februára (TASR) – Americkému bankárovi Michalovi Bosákovi, rodákovi z neďalekej obce Okrúhle, mesto Stropkov udelí čestné občianstvo in memoriam. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na ostatnom rokovaní návrh na ocenenie významných osobností a kolektívov, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu Stropkova. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.



"Ocenenia sú od roku 2004 udeľované v rámci slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Pred dvoma rokmi založili tradíciu jeho konania pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Stropkove, ktorá je z 12. marca 1404. Tohtoročné oslavy sú naplánované na nedeľu 15. marca. Poslanci schválili zoznam osobností a kolektívov, ktoré navrhli obyvatelia mesta i samotná radnica a do zastupiteľstva ich posunula komisia menovaná primátorom," uviedol Novák.



Čestné občianstvo bude podľa jeho slov udelené významnej osobnosti prvej polovice 20. storočia, americkému bankárovi Michalovi Bosákovi, in memoriam, za výrazný prínos a podiel pri obnove rímskokatolíckeho kostola po prvej svetovej vojne, za finančnú pomoc a dary pre národné a cirkevné ciele.



"Cenu mesta Stropkov dostane podnik Tesla Stropkov, a. s., pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku. Výročie 350 rokov založenia si vlani pripomenulo tunajšie Bratstvo svätého škapuliara, najstaršie v strednej Európe. Ocenenie získa za stáročné šírenie mariánskej úcty, duchovného života a kresťanskej kultúry," priblížil Novák.



Ďakovným listom ocenia dlhoročného stropkovského bežca a propagátora behu Milana Feka, za dlhoročnú aktívnu organizačnú prácu v oblasti športu a udržanie tradície pretekov Stropkovská dvadsiatka, najstaršieho športového podujatia v regióne. Za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby bude ocenený aj Stropkovský Fotoklub. Ďakovné listy tiež dostanú včelár Gabriel Foťko, Grazyna Ostrowska za dlhoročnú aktívnu medzinárodnú spoluprácu s mestom a športovec Milan Pado za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu mesta v oblasti silového športu.



"Cena primátora mesta bude udelená futbalovému klubu MŠK Tesla Stropkov pri príležitosti 100. výročia prvého oficiálneho futbalového stretnutia v Stropkove a šírenie dobrého mena mesta v oblasti športu doma i v zahraničí," doplnil Novák.



Čestné občianstvo doteraz udelili dvadsiatim osobnostiam. Okrem iných, gréckokatolíckemu kňazovi Metodovi Dominikovi Trčkovi in memoriam, bývalému riaditeľovi podniku Tesla Michalovi Štepitovi, speváčke Marike Gombitovej, rodákom Beáte Dubasovej, akademickému maliarovi Petrovi Kocákovi či podnikateľovi Jozefovi Dušanovi Hricovi. Krátko pred tohtoročným udeľovaním vo veku 84 rokov zomrel jeden z významných rodákov a tiež čestný občan mesta Alojz Čobej.