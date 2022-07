Stropkov chce obnoviť ďalšiu časť Námestia SNP s historickými hradbami

Stropkov 19. júla (TASR) - Námestie Slovenského národného povstania v Stropkove by malo získať novú podobu. Mesto vyhlásilo urbanisticko-architektonickú súťaž na štvrtú etapu jeho revitalizácie. Nasledovať bude príprava projektovej dokumentácie. Výsledkom obnovy budú viditeľné hradby zaniknutého stropkovského hradu zo 14. storočia, ako aj vynovený priestor.



"Predchádzal tomu dlhodobý proces, ktorý zahŕňal vykúpenie domov, ktoré tam stáli, a následne archeologický výskum v dvoch etapách. Do toho prišla pandémia ochorenia COVID-19. Vyhlásili sme urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorá má za úlohu ideovo riešiť doteraz nezrekonštruované námestie, čiže tam, kde prebiehal výskum. Je to okolie kostola a územie pred úradom práce. Účelom je nájsť návrh, aby sme dokázali prepojiť už zrekonštruovanú časť s historickým územím," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Podmienky súťaže boli schválené Slovenskou komorou architektov a účastníci môžu svoje návrhy predkladať do 19. septembra 2022 do 12.00 h. Následne ich vyhodnotí odborná porota. Súťaž bude stáť mesto vrátane odmien pre víťazov celkovo 40.000 eur. Ďalšou etapou bude príprava projektovej dokumentácie na štvrtú etapu, ktorá bude radnicu stáť 95.000 eur. Štúdia rieši štvrtú až šiestu etapu, mesto chce realizovať zatiaľ štvrtú.



"Keď sa chceme uchádzať o externé zdroje, tak musíme mať kvalifikovanú projektovú dokumentáciu," povedal Brendza s tým, že jednou z možností je i financovanie prostredníctvom úveru.



Po zrealizovaní štvrtej etapy obnovy námestia, ktorej predpokladané náklady sú vo výške viac ako 1,8 milióna eur, by mali byť viditeľné hradby hradu.



"Keď príde niekto na námestie, aby bolo zrejmé, že tu na tomto mieste stál hrad. Rovnako by sme mali ísť dole pod úroveň zemského povrchu, na podlahu jestvujúcej bašty, kde bývala stropkovská šľachta. Mala by vzniknúť aj expozičná miestnosť, pribudnúť zeleň, vodný prvok, dali sme dokonca požiadavku na stály amfiteáter, ktorý by slúžil na spoločenské podujatia. Všetko nám ukáže až súťaž návrhov, ideové riešenie. Je to zamerané na zvýraznenie historickej pamiatkovej časti zóny," dodal Brendza.