Stropkov 8. júla (TASR) - Mesto Stropkov chce vstúpiť do medzinárodného združenia Karpatský euroregión so sídlom v poľskom Rzeszówe. Na ostatnom rokovaní vstup schválili mestskí poslanci. Samospráva od neho očakáva nové cezhraničné príležitosti. Ako TASR informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, mesto bude prijaté po rozhodnutí orgánov združenia.



Ako povedal, s ponukou vstupu ich oslovil Karpatský euroregión. V Poľsku pôsobí už takmer 30 rokov a jeho členmi sú samosprávy z oblasti Podkarpatského vojvodstva a Malopoľského vojvodstva. V roku 2020 sa zrealizovala zmena stanov združenia, vďaka ktorej mohlo získať štatút cezhraničnej právnickej osoby. Umožnilo to, aby sa k organizácii pripájali zahraničné osoby a subjekty.



"Prvými členmi združenia zo Slovenska boli mesto Spišské Podhradie a obce Zemplínske Hámre, Slovinky a Malý Šariš. Vo finančnej perspektíve 2021 - 2027 bude Karpatský euroregión zodpovedať za správu fondu mikroprojektov v rámci priority Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie v rámci programu Interreg PLSK 2021 - 2027. Znamená to, že organizácia aj naďalej bude môcť spolufinancovať slovensko-poľské cezhraničné projekty až do výšky 80.000 eur v oblasti rozvoja turistiky, čo je pre vytýčenú stratégiu kľúčové," uviedol Novák.



Najdôležitejším projektom je podľa jeho slov vytvorenie a propagovanie karpatskej značky Carpathia a jej segmentov Hiking, UNESCO, Vine či EtnoCarpathia.



"S euroregiónom spolupracujeme na rôznych úrovniach už niekoľko rokov, a preto vítame možnosť stať sa jeho aktívnymi členmi. V novom programovom období programu Interreg tiež vidíme príležitosť na získanie ďalších prostriedkov na rozvojové projekty," povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Dodal, že mesto bolo v programe Interreg v rokoch 2014 - 2020 úspešné s každým podaným projektom, pričom sa zameriavali tak na investičné, ako aj mäkké aktivity v rámci posilnenia cezhraničnej spolupráce s Poľskom, konkrétne s mestami Rzeszów, Korczyna, Bobowa, či Sekowa.