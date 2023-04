Obyvatelia Stropkova môžu opäť navštíviť krytú plaváreň

Stropkov 11. apríla (TASR) – Mesto Stropkov kompletne zrekonštruovalo bazén v krytej plavárni. Zatvorená bola od júna minulého roka a verejnosť ju môže opäť využívať od polovice marca. Financie na rekonštrukciu radnica získala od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prispela i z vlastných zdrojov.



"Bol nám poskytnutý príspevok vo výške 45.000 eur. Zvyšok do 51.000 eur sme doložili z mestského rozpočtu. V rámci projektu sme zmodernizovali a zrekonštruovali teleso bazéna, ktoré už pred 20 rokmi, keď sa uvádzalo do prevádzky, vykazovalo poruchy spojené s netesnosťami. Zaznamenávali sme rozsiahle úniky a svojpomocne sme sa snažili tieto nedostatky odstraňovať. Vďaka realizácii projektu sme tento problém odstránili," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza.



V rámci samotnej rekonštrukcie bolo opravené teleso bazéna, položená geotextília a inštalované pogumované lišty. Utesnili sa prestupy na trysky, kotviace laná a rebrík. "Celý bazén i odtokové žľaby sa následne zaizolovali fóliou s deklarovanou životnosťou niekoľko desaťročí. Náš bazén dostal novú podobu," priblížil primátor.



Novinkou sú podľa jeho slov vodnopólové brány a tiež nové plavecké dráhy. "V priestoroch plavárne sa nachádzajú aj fínska a parná sauna, dve infrasauny, vírivka pre šesť osôb, a spestrením pre najmenších plavcov je tobogán," doplnil Brendza.



Mesto pristúpilo k miernemu zvýšeniu vstupného, ostala však zachovaná možnosť zakúpenia viacvstupových permanentiek.



V minulosti prevádzka letného kúpaliska mesto ročne stála približne 130.000 eur až 140.000 eur. "S tým, že 25.000 eur sme získali v rámci dohodovacieho konania z ministerstva školstva. Okolo 30.000 eur bolo zo vstupného, od sponzorov, partnerov a rozdiel bol dofinancovaný z mestského rozpočtu. Sú to čísla, ktoré boli pred pandémiou a za starých cien energií. Teraz sa neodvážim povedať, koľko to bude stáť, avšak je v našich silách, aby sme to dofinancovali, pretože to považujeme za nevyhnutnú službu na využitie voľného času pre Stropkovčanov," dodal Brendza.



Krytá plaváreň bude otvorená do polovice júla. Od polovice júna mesto plánuje otvoriť vonkajšie kúpalisko.