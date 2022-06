Kúpalisko v Stropkove otvoria už tento víkend

Stropkov 24. júna (TASR) - S miernym predstihom oproti minulým rokom otvoria v sobotu (25. 6.) stropkovské letné kúpalisko. Kedysi verejnosť čakala na osvieženie v bazénoch až do príchodu letných prázdnin, tentoraz môžu areál navštíviť už v posledný júnový víkend. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Sme radi, že sa nám podarilo areál pripraviť na sezónu skôr, hoci nám naplnenie bazénov trvalo dlhšie ako obvykle. Dôvodom je dlhotrvajúce sucho a pokles hladiny vody v studniach. Napriek tomu sme to zvládli, dobre dopadli aj nevyhnutné hygienické rozbory vody, a tak sa verejnosť môže tešiť na príjemné chvíle oddychu v našom areáli," uviedol riaditeľ správcu kúpaliska, mestského podniku Služba Dušan Lukáč.



Pred sezónou prebiehala štandardná údržba veľkého 50-metrového plaveckého bazénu i dvoch detských bazénov a oddychových plôch, opravili technológiu v studniach, vyspravili bazény a vykonali ďalšie nevyhnutné práce.



Návštevníkom bude aj tentoraz k dispozícii bufet, detské atrakcie i plážové ihrisko. Novinkou je nové multifunkčné ihrisko s umelou trávou v areáli tenisových kurtov.



"Nechceme konkurovať akvaparkom ani rušným kúpaliskám s tisíckami návštevníkov a neutíchajúcim ruchom. U nás nájdu návštevníci pohodovú atmosféru a príjemné miesto na letný relax, a to všetko v širšom centre mesta," dodal Lukáč.



Kúpalisko bude otvorené denne od 10.00 h do 19.00 h do konca augusta. "V minulosti sme skúsili predĺžiť sezónu aj v prvých septembrových týždňoch, ale neosvedčilo sa to. Návštevnosť bola minimálna a vyhodnotili sme, že v našich podmienkach je ideálna sezóna do konca augusta," uzavrel Lukáč.